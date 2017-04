Moren til døde Angelica (13) risikerer lang fengselsstraff

GJØVIK (VG) Påtalemyndigheten vil at moren til Angelica (13) skal straffes med fengsel for å ha hindret at hun fikk hjelp til å overvinne spiseforstyrrelsen.

Angelica ble funnet død på familiens hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015, hvor hun hadde feiret julen med moren.

Den 45 år gamle kvinnen er tiltalt for grov omsorgssvikt og mishandling av datteren. Strafferammen er 15 års fengsel.

Rettssaken startet i tinghuset på Gjøvik i dag, og de to første dagene er satt av til morens forklaring. Hovedforhandlingen er berammet i fire uker.

Ifølge tiltalen unnlot moren gjentatte ganger å sørge for at datteren fikk nødvendig helsehjelp og behandling i perioden 5. februar frem til hun døde 31. desember 2015.

Påtalemyndigheten mener at moren opptrådte slik at det vanskeliggjorde at datterens helsetilstand kunne oppdages av offentlige myndigheter.

Ifølge tiltalen hadde den 13 år gamle jenta en BMI på 8,8 da hun døde på nyttårsaften.

BMI, eller kroppsmasseindeks, er en utregning som viser balansen mellom høyde og vekt. Alt under 18,5 i BMI regnes som undervektig.

Moren har hele veien nektet straffskyld og forventet at saken skulle bli henlagt av påtalemyndigheten. Morens forsvarer, Aasmund O. Sandland mener tiltalen er en ren provokasjon:

– Dette er en tiltale som omhandler vold og mishandling i nære relasjoner. Det fremstår for meg som provoserende, forteller forsvareren til VG.

– Dette er en mor som siden det tidspunkt anoreksidiagnosen ble stilt har hatt kontakt med mellom 12 og 14 spesialisthelsetjenester, og rundt 200 konsultasjoner i løpet av en periode på fire år. Dette er en mor som har viet sitt liv til én ting, og det er å få datteren frisk igjen, fortsetter han.

Forsvarsadvokat: – Feil straffebestemmelse



Forsvarsadvokaten sier de vil bruke tid på å vise at moren ikke kan straffes for grov mishandling i nære relasjoner.

– Etter min oppfatning er man her ikke i nærheten av det denne straffebestemmelsen omhandler, og det vil bli et markert tema fra vår side videre i denne saken, sier Sandland til VG.

Ifølge tiltalebeslutningen skal moren aktivt ha hindret datteren i å få hjelp. Blant annet skal hun ha unnlatt å bestille legetime til datteren 18. september 2015, til tross for at 13-åringen selv uttrykkelig ba om dette på grunn av bekymring for egen helse.

I tiltalen fremgår det at moren også har avslått tilbud og anbefalinger om behandling fra spesialisthelsetjenesten, oppgitt uriktige adresser til skole/og eller annen offentlig myndighet, unnlatt å kontakte lege, sykehus eller annet helsepersonell «til tross for at hun var klar over at datteren ble svakere og tok til seg lite eller ingen næring og var i livsfare og når som helst kunne dø»

70 vitner



Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter sier til VG at aktoratet mener det viktige i saken er hva tiltalte har foretatt seg knyttet til den avdødes sykdom.

– Det er hva tiltalte har foretatt seg som er hovedtema, og det er det tiltalen omhandler. Jeg vet at hun selv er opptatt av hva som har utløst datterens sykdom, men det er ikke det denne tiltalen gjelder. Det er konstatert og på det rene at jenta hadde anoreksi, og uansett årsak må vi håndtere saken ut fra det, sier Dymbe til VG.

Aktoratet har kalt inn rundt 50 vitner, mens forsvaret har stevnet 20 vitner til straffesaken.

Gransket av Fylkesmannen

I etterkant av dødsfallet iverksatte fylkesmennene i Oppland og i Oslo og Akershus gransking av hvordan 13-åringen ble behandlet av helsetjeneste, skole og barnevern.

• Fylkesmannen konkluderte med at to av Bærum-skolene hadde brutt saksbehandlingsreglene i loven, men mente likevel at jentas rett til et godt skolemiljø var ivaretatt. De fant heller ingen sammenheng mellom skolemiljøet og jentas sykdomsutvikling.

• 13-åringen ble sviktet av barnevernet både i Bærum og Valdres, ifølge fylkesmennene i Oppland og i Oslo og Akershus. Barnevernet lente seg for mye på helsevesenet og bekymringsmeldinger ble henlagt der det i stedet burde vært åpnet undersøkelser.