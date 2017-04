Moren til døde Angelica (13) brøt sammen i retten

GJØVIK (VG) Moren til den døde 13-åringen klarte bare å forklare seg i ti minutter før hun brøt sammen i retten.

Den 45 år gamle kvinnen er tiltalt for grov omsorgssvikt og grov mishandling av datteren. Strafferammen er 15 års fengsel.

Da hun startet å avgi forklaring like før klokken 11, ba hun om å få sitte ved siden av forsvareren – ikke i vitneboksen.

– Jeg mistet det kjæreste jeg har, min datter Angelica, derfor må jeg unnskylde meg på forhånd, fortalte hun innledningsvis.

Hun reagerte også på at hun ble kroppsvisitert av politiet på vei inn i rettssalen. Det ble angivelig begrunnet i at hun var medlem av en pistolklubb.

– Denne heksejakten vil ikke enda ta, sa hun og la til at det var usikkert om hun var i stand til å avgi forklaring etter den hendelsen.

Ti minutter ut i forklaringen for retten tok tårene overhånd. Hun brøt ut i høylytt gråt og ropte:

– Jeg vil ha Angelica tilbake.

Hun ble ført ut på bakrommet av forsvarer Aasmund O. Sandland. Etter en liten pause, så fortsatte hun med å lese opp egne dagboknotater for retten.

Før tårene tok overhånd gjentok hun forklaringen sin fra tidligere om at datteren ikke har fått nødvendig hjelp av helsevesenet.

– Angelica sa til meg at det var ikke noen vits å si fra mer, for det var jo ingen som gjorde noe likevel, fortalte moren gråtkvalt.

– Det er vanskelig å snakke om Angelica med fremmede. Hun er det kjæreste jeg har, og jeg vet hva slags mennesker hun liker og ikke liker. Å snakke med henne om folk som egentlig ikke bryr seg.. å sitte og snakke om henne med andre som et objekt, en ting, en gjenstand på et samlebånd, fortsatte moren.

Påtalemyndigheten mener imidlertid at den manglende behandlingen skyldes at moren har unnlatt å sørge for at hun fikk helsehjelp og vanskeliggjorde at datterens tilstand kunne oppdages av andre.

13 år gamle Angelica veide 21,7 kilo og hadde en BMI, eller kroppsmasseindeks, på 8,8 da hun døde på nyttårsaften 2015. Alt under 18,5 i BMI regnes som undervektig.

14. august samme år, etter en periode med behandling, veide hun 41,2 kilo. Under tiden på hytta på Beitostølen hadde de ikke noe mer kontakt med helsepersonell og bare ett besøk av andre.

Den tiltalte moren er tydelig berørt av den alvorlige tiltalen. Hun fikk problemer allerede innledningsvis da aktor Arne Ingvald Dymbe redegjorde for innholdet i tiltalen.

– Jeg kan ikke, jeg går i bakken snart, sa hun og ba om å få gå på bakrommet. Noe hun fikk lov til.

Forsvarer: Tiltalen er en ren provokasjon