Moren til avdøde Angelica (13) ble hentet av ambulanse- rettssaken utsatt

GJØVIK (VG) Moren til den døde 13-åringen brøt sammen i retten flere ganger tirsdag. Like før klokken halv elleve ble den tiltalte 45-åringen hentet av ambulanse.

Den 45 år gamle kvinnen er tiltalt for grov omsorgssvikt og grov mishandling av datteren, som ble funnet død av avmagring på familiens hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.

Strafferammen er 15 års fengsel.

Under morens forklaring i retten mandag og tirsdag var hun tydelig preget, og hadde problemer med å forklare seg sammenhengende. Flere ganger brøt hun ut i gråt, og måtte avbryte sin forklaring.

Rettssaken utsettes til 2. mai



Klokken 13.30 tirsdag opplyste kvinnens forsvarer Aasmund O. Sandland pressen om at rettssaken mot den 45 år gamle kvinnen er utsatt til 2. mai.

–Saken er i første omgang utsatt til tirsdag 2. mai basert på resultatet av den akutte innleggelsen. I mellomtiden blir det gjort en ny vurdering av om helsetilstanden tillater at saken kan fortsettes, sa Sandland til pressen.

–Jeg skal ikke gå i detalj, men dette er en medisinsk vurdering som endte med denne akutte innleggelsen, sier forsvarsadvokaten.

Statsadvokaten Arne Ingvald Dymbe sier at han ikke har noen annen kommentar enn at saken er utsatt til 2. mai på grunn av en medisinsk tilstand, og ønsker ikke å spekulere i om saken kan bli ytterligere utsatt.

Hentet av ambulanse

Tirsdag morgen klokken 09.00 startet den 45 år gamle kvinnen igjen sin forklaring, men bare åtte minutter senere brøt hun ut i gråt, og måtte avbryte, og retten tok pause.



Like før klokken halv elleve måtte kvinnen igjen avbryte forklaringen, og begrunnet dette med utfordringer knyttet til at hun har type 1 diabetes. Kvart på elleve tirsdag ble kvinnen hentet av ambulanse fra Gjøvik tingrett.



Hun fikk hjelp inne i rettslokalet av pårørende og sakkyndig før pressen ble bedt om å forlate lokalet.

Den tiltalte moren har fått legeerklæring på at hun ikke er i stand til å være til stede i retten utover når hun skal avgi sin egen forklaring.

Erklæringen er begrunnet med at hun har type 1 diabetes, som er vanskelig regulerbar. Aktor Dymbe sa mandag at denne er sendt til rettsmedisinsk kommisjon for en hastevurdering og at han håper på raskt svar.

Artikkelen fortsetter under bildet.



HENTET AV AMBULANSE: Den 45 år gamle kvinnen ble tirsdag hentet av ambulanse fra Gjøvik tingrett. Foto: YNGVE KVISTAD/VG

Les også: Politiet fant bilde av avmagret Angelica (13) på morens mobil

– Går voldsomt inn på meg



Den tiltalte moren startet forklaringen tirsdag med å fortelle om hvor opprivende hun synes det er å forklare seg om saken for retten.

– Det er vanskelig for meg. Hver eneste gang jeg hører eller sier navnet hennes tenker jeg på de utrolig gode minnene, minner som vi kan le og smile av – og kanskje le noen tårer av. Og så skal jeg sitte her og snakke om alt det onde, det opprivende – mobbingen og behandlingen fra helsevesenet. Det går så voldsomt inn på meg. Jeg kjenner Angelicas smerte så sterkt, og det er som om jeg gjenopplever det på nytt, sa den tiltalte kvinnen i retten.

Moren mener datterens spisevegring ble utløst av mobbing på skolen. Det har hun hittil brukt mye tid på i forklaringen, men både politiet og Fylkesmannen har etter lengre tids undersøkelser konkludert med at det ikke er grunnlag for å si at 13-åringen har vært utsatt for langvarig mobbing.

Les også: Moren til død 13-åring: Tiltalt for grov omsorgssvikt

Forsvarer: Hun vil forklare seg



– Hun vil gjerne forklare seg, og hun ønsker å få frem historien. Det står ikke på viljen, men evnen. Innstillingen hennes til å gjennomføre dette er stor, men hun er svært preget av hele situasjonen, sier kvinnens forsvarer Ann Turid Bugge til VG i forkant av rettens andre dag.

–Jeg har ikke sovet i natt. Jeg er helt skjelven, men jeg vil forsøke etter beste evne og vilje å få fortalt Angelicas historie, sa moren innledningsvis.



Rettens administrator, Pål Prestesæter, svarte da at retten kunne ta hensyn til det ved å legge inn flere pauser gjennom dagen.

Den tiltalte kvinnen snakker spakt og svært sakte etter den første pausen tirsdag, og sier til retten at hun har store problemer med å huske fra den siste tiden på hytta på Beitostølen:

–Jeg husker ikke, det går i sort. Minnene de bare – blir borte. Jeg prøver å konsentrere meg, og jeg prøver å finne det, sa hun.

Flere ganger i løpet av forklaringen bryter kvinnen ut i gråt.

Kommentar: Den verste anklage

MOREN TILTALT: 13 år gamle Angelica ble funnet død av avmagring på familiens hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. Moren er tiltalt for grov mishandling og omsorgssvikt. Tirsdag måtte kvinnen hentes av ambulanse i retten grunnet det som skal være et blodsukkerfall. Foto: HARALD HENDEN, VG

Måtte avslutte mandag



Mandag måtte retten heves tre kvarter før tiden, fordi den tiltalte moren ikke orket mer:

– Tro meg, jeg har gitt alt nå. Jeg er traumatisert, i sjokk og i dyp sorg. Jeg er veldig sliten nå, sa hun da.

Moren har foreløpig bare avgitt fri forklaring og hun har ikke fått spørsmål fra aktor under rettssaken.

Hun har tatt for seg hendelsene kronologisk, men da hun mandag kom til perioden hvor de bodde på hytta på Beitostølen klarte hun ikke fortsette og retten ble hevet for dagen.

– Jeg frykter at vi ikke får hennes forklaring på dette. Hun har forklart seg i korte trekk om det i politiavhør, men ikke utover sin egen frie forklaring og den var ganske kortfattet, sa aktor Arne Ingvald Dymbe til VG mandag.

Før moren forlot rettslokalet tirsdag morgen, ba sorenskriver Pål Prestesæter henne fortsette kronologien etter pausen og snakke om når de reiste opp til hytta i Beitostølen i 2015.

Les også: Moren til døde Angelica (13) forlot rettssalen

– Det er vanskelig å si om viljen til å forklare seg er ekte eller ikke, men det er helt tydelig at det i hvert er vanskelig å få svar på de tingene som er av størst interesse i saken, har statsadvokaten uttalt til NTB.

Les også: Hadde ikke kontakt med helsevesenet etter høstferien

Les også: Helsetilsynet: 13-åring fikk forsvarlig helsehjelp