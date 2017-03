Helsetilsynet: 13-åring fikk forsvarlig helsehjelp

Én fastlege får kritikk, men oppfølgingen av den 13 år gamle jenta som døde i Valdres var totalt sett forsvarlig, fastslår Statens helsetilsyn.

I mars i fjor konkluderte Fylkesmannen i Oslo og Akershus med at flere helseinstanser begikk lovbrudd i behandlingen av jenta, som over tid led av spisevegring.

Saken ble sendt videre til Statens helsetilsyn, som har vurdert reaksjoner mot fire virksomheter og to fastleger.

Etter å ha vurdert saken i ett år, kritiserer Helsetilsynet en av fastlegene for ikke å ha overholdt opplysningsplikten til barneverntjenesten og for ikke å ha fulgt opp jenta tilstrekkelig.

De mener likevel at oppfølging totalt sett var forsvarlig: Samarbeidet og kommunikasjon, både med jenta/familien og mellom de ulike instansene var tilfredsstillende.

Helsetilsynet påpeker imidlertid at det er nødvendig å trekke lærdom av saken og oppfordrer helsevesenet til å vurdere om de kan gi et mer sammenhengende tilbud til sårbare barn. De påpeker samtidig at devet lite om jentas egne opplevelser av møtet med helsevesenet.

Disse har blitt gransket:

* To fastleger

* Vestre Viken HF, Diakonhjemmet Sykehus og Oslo Universitetssykehus HF

* Skolehelsetjenesten i Bærum kommune

Bredt tilsyn



Vedtaket setter et tilsynelatende punktum for det omfattende tilsynet som ble iverksatt etter at den 13 år gamle jenta ble funnet død på en hytte i Valdres nyttårsaften 2015.

Fylkesmennene i de berørte fylkene har påpekt omfattende svikt i barnevernets oppfølging av jenta. Skolene i Bærum sikret jentas rett til et godt skolemiljø, men brøt saksbehandlingsreglene, ifølge fylkesmannens rapport.

Nekter straffskyld

Samtidig førte politiets etterforskning til at moren i september i fjor ble tiltalt for grov omsorgssvikt. Ifølge tiltalen unnlot moren gjentatte ganger å sørge for at datteren fikk nødvendig helsehjelp og behandling i perioden 5. februar frem til hun døde 31. desember i fjor.

Moren har hele veien nektet straffskyld. Hun har beskrevet en langvarig og utmattende kamp for å få hjelp til datteren.

– Det var jo så feil som det kunne ha blitt. Jeg er så sjokkert, marerittet bare fortsetter, det er uvirkelig. Så mange års kamp for å få hjelp, og så plasserer de denne tiltalen på meg i tillegg, sa hun til TV 2 i september.

Saken kommer opp for retten i april.