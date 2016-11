Forfatter av bok om Valdres-dødsfallet: – Mange sviktet 13-åringen

BÆRUM (VG) Jon Gangdal har hatt mange samtaler med moren til den 13 år gamle jenta som på nyttårsaften i fjor ble funnet død av avmagring på en hytte. Han mener årsaken til dødsfallet er sammensatt.

Fakta * En 13 år gammel jente ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. * Obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring. * Jentas mor er tiltalt for grov omsorgssvikt. Saken kommer opp for Valdres tingrett 24. april 2017, men retten settes i tinghuset på Gjøvik. * Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener det ble begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen hos barnevernet i både Bærum og Øystre Slidre. * Dødsfallet utløste gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev. Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt. * Statens helsetilsyn har også åpnet tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men denne er ikke avsluttet.

– Det er veldig vanskelig å sette fingeren på én enkelt hendelse. Det er en så sammensatt sak med mange uheldige mønstre som vever seg sammen. Alle sitter med sin lille flik av virkeligheten. Ingen har det totale bildet. Ingen kan se alle symptomer, så man må snakke sammen, men ofte er den misforståtte oppfattelsen av taushetsplikten et hinder for det, sa Gangdal på en pressekonferanse i forbindelse med lanseringen av boken onsdag.

Det var på nyttårsaften i fjor at den 13 år gamle jenta døde som følge av avmagring på en familiehytte i Valdres. Der hadde hun da vært i lengre tid sammen med moren.

Hun hadde da ikke vært på skolen på lang tid, og heller ikke vært til legeundersøkelse på lang tid, til tross for at dette var blitt sterkt anbefalt da hun tidligere på året ble utskrevet fra sykehus etter å ha vært innlagt for spiseforstyrrelser.

Les også: Minst fem klinikker behandlet 13-åringen

Morens dagbøker

Boken er ifølge Gangdal jentas egen historie. Samtidig legger han ikke skjul på at den i stor grad baserer seg på morens fortelling om sin datter. Det har skjedd gjennom samtaler, gjennomgang av morens dagbøker, som han i boken skriver at han i februar selv var med og hentet fra et lager på Lillestrøm, og andre notater hun har skrevet.

– Det er beskrivelser av hva jenta selv har sagt og notater moren gjorde lenge før dette endte med i et dødsfall, men det er ikke morens bok. Hennes versjon er forsøkt justert og sjekket opp andre muntlige og skriftlige kilder, forteller forfatteren.

HYTTEN: Politiets teknikere gikk igjennom hytten der 13 år gammel Angelica ble funnet død nyttårshelgen. Foto: HARALD HENDEN,VG

Han har blant annet snakket med jentas besteforeldre og andre slektninger, samt foreldre til noen av barna moren hevder mobbet 13-åringen mens hun gikk på Gullhaug barneskole i Bærum.

Moren er tiltalt for grov omsorgssvikt og er anklaget for å ha unnlatt å sørge for at datteren fikk nødvendig helsehjelp, og må møte for retten neste år. Moren hevder datteren utviklet spiseforstyrrelser som følge av mobbing ved flere skoler i Bærum.

– Den gang siktelsen forelå så var hun sjokkert. Da tiltalene kom så var ikke det noe mindre sjokkerende. Hun har ikke ansett dette for å være straffesak, sier morens advokat, Aasmund Sandland til VG.

Fylkesmannen: – Barnevernet sviktet

Åpenbar svikt

Han mener at 13-åringens mor har et stort ansvar, slik alle foreldre har for sine barn.

– Men dersom noe glipper, så skal jo det offentlige ansvaret komme inn. Men hvor det grensesnittet går, er en av tingene som er interessant å få avklart. Så at noe der har sviktet, er åpenbart. Både barnevernet og skolene har fått kritikk i saken.

– Betyr det at du mener flere stått tiltalt?

– Det er tidlig å konkludere med før man får Statens helsetilsyns rapport, svarer Gangdal.

Den er ventet å komme før jul.

Kun voksne har skyld

I helgen hadde lokalavisen Asker og Bærums Budstikke en lengre reportasje om 13-åringens oppvekst og skolegang i Bærum. Der intervjuet de flere av foreldrene til de jentene som moren har hevdet mobbet datteren på barneskolen. Disse foreldrene ga uttrykk for at de ikke opplevde det slik. Noe også en rapport fra Fylkesmannen har støttet opp under.

I en lederartikkel i avisen antyder redaktør Kjersti Sortland det samme, at det ikke finnes dokumentasjon for mobbing i småskoleårene. Hun er bekymret for at jentene som i dag er tenåringer, skal føle skyld for jentas dødsfall.

I RETTEN: Moren som er tiltalt for grov omsorgssvikt etter at datteren døde på nyttårsaften i fjor er her fotografert i Gjøvik tingrett. FOTO: JARLE GRIVI BRENNA

Jon Gangdal ønsker ikke å kommentere avisens reportasje eller leder. Han er likevel enig med Sortland i at de unge jentene har null skyld i dødsfallet.

– Det er kun de voksne som er ansvarlig for at ingen evnet å fange opp hvordan jenta hadde det før det var for sent. Jeg tror at en bok – som er en mer total fortelling enn enkeltartikler i aviser – kan vise at disse barna ikke kan tildeles noe skyld.

Skal ha følt seg utestengt

Gangdal skriver likevel i boken, i kapitlet som heter «Selvbildet sprekker», at jenta til tider følte seg utestengt av jenter hun ønsket å være sammen med på barneskolen.

«Isolert sett var hver og en av disse episodene slike som stadig skjer mellom barn, og neppe egnet til å såre noen. Men for jenta og moren inngikk hver enkelt episode i det de åpenbart begynte å se som et mønster, og som alle negative situasjoner ble plassert i. Etter hvert kom det uvegerlige spørsmålet som mennesker som føler seg utestengt, begynner å stille seg: Kanskje det er meg det er noe i veien med?»

Gangdal mener det han kaller «den usynlige mobbingen», som egentlig ingen andre enn offeret selv oppdager før det er for sent og selvbildet har slått sprekker, er skremmende.

– Det er nok at episoder føler til en subjektiv opplevelse. Barn kan føle seg mobbet uten at det er mulig å peke på noen som aktivt har mobbet dem. Et enkelt stikk gjør ikke nødvendigvis så vondt, men den som merker alle stikkene, opplever det på en annen måte, sier han.

I boken beskrives påstander om mer direkte mobbing, for eksempel via mobilappen snapchat, da jenta var 12 år gammel.

Lite om den siste perioden

Boken tar i liten grad for seg perioden mens moren og jenta var på hytta i Valdres. De månedene moren nå står tiltalt for å ha utvist grov omsorgssvikt. Bare et kort kapittel, som starter med at det er politiets og påtalemyndighetens oppgave å belyse hva som skjedde der, er viet de siste månedene av 13-åringens liv.

Gangdal sier det er et bevisst valg.

– Nettopp fordi boken kommer ut mens saken ennå er uavklart strafferettslig har jeg forsøkt bare å antyde hva som kan ha skjedd i de siste månedene, men det skjer ett eller annet hvor hun som alenemor er temmelig utslitt etter å ha kjempet for datteren i mange år, og så kjempet mot spiseforstyrrelser, sier forfatteren.

Boken var først planlagt på Aschehoug forlag, men ifølge Gangdal ønsket de å utsette utgivelsen til januar, eller februar, neste år. Det syntes han ble for sent, og ba derfor om å bli løst fra avtalen. Dermed er den i stedet utgitt på det lokale bærumsforlaget Prego Mobile.