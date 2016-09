Selv om hun bare veide 21 kilo da hun døde, forsto ikke moren at 13-åringen var livstruende underernært.

Camilla Lem Heggelund (45) har latt seg intervjue av både TV 2 og NRK i dag. Der forteller moren at hun fortsatt er i sjokk over å ha blitt tiltalt for grov omsorgssvikt etter at datteren døde.

– Det var jo så feil som det kunne ha blitt. Jeg er så sjokkert, marerittet bare fortsetter, det er uvirkelig. Så mange års kamp for å få hjelp, og så plasserer de denne tiltalen på meg i tillegg, sier hun til TV 2.

Ifølge tiltalen unnlot moren gjentatte ganger å sørge for at datteren fikk nødvendig helsehjelp og behandling i perioden 5. februar frem til hun døde 31. desember i fjor. Påtalemyndigheten mener også at moren opptrådte slik at det vanskeliggjorde at datterens helsetilstand kunne oppdages av offentlige myndigheter.

– Jeg skjønte det ikke



13-åringen hadde en BMI på 8,8 da hun døde. Ifølge TV 2 veide hun bare 21 kilo da hun døde på familiens hytte i Valdres, dit mor og datter hadde flyttet.

Politiets undersøkelser viste at jenta, som i lang tid hadde slitt med spisevegringer, trolig døde av sult. Moren forteller at hun ikke forsto at det sto om livet.

– Hadde hun virket svekket hadde jeg reagert, men hun gjorde alle normale ting og virket normal. Jeg så det ikke, da ville jeg selvfølgelig reagert med en eneste gang. Da ville vi dratt inn på sykehus, dratt til lege, fått hjelp. Jeg har hele tiden vært sikker på at dette ville gå helt bra, sier hun til tv-kanalen.

Ba datteren ta på vekter



I tiltalebeslutningen tegnes det et bilde av en mor som også aktivt hindret datteren i å få hjelp. Blant annet skal hun ha unnlatt å bestille legetime til datteren 18. september i fjor, til tross for at 13-åringen selv uttrykkelig ba om dette på grunn av bekymring for egen helse.

Hun skal også ha sendt en sms til datteren 22. mai i fjor, der hun ba 13-åringen om å ta på segløse klær og vekter i forbindelse med at barnevernet skulle veie henne, ifølgetiltalen til påtalemyndigheten.

Førstestatsadvokaten mener også moren unnlot å kontakte lege, sykehus eller annet helsepersonell, til tross for at hun var klar over at datteren ble svakere og svakere, og at hun når som helst kunne dø. Moren skal også at truet datteren med å ta livet av seg selv, oppgitt uriktige adresser til myndighetene og unndratt datteren fra ordinær skolegang, ifølge tiltalen.

Både moren og forsvareren mener at tekstmeldingene tiltalen bygger på er tatt ut av sin sammenheng, og at det meste ble skrevet i en spøkefull tone.

– Vi har begge ironisk sans og bruker mye humor. Vi har spøkt en del med behandlerne for å prøve å ufarliggjøre dem litt. Dette er en sånn typisk ting jeg kunne sende henne, «haha, få på deg vekter». Men det var ironisk ment, hevder moren overfor NRK.

Gransket av Fylkesmannen

I etterkant av dødsfallet iverksatte fylkesmennene i Oppland og i Oslo og Akershus gransking av hvordan 13-åringen ble behandlet av helsetjeneste, skole og barnevern.

• Fylkesmannen konkluderte med at to av Bærum-skolene hadde brutt saksbehandlingsreglene i loven, men mente likevel at jentas rett til et godt skolemiljø var ivaretatt. De fant heller ingen sammenheng mellom skolemiljøet og jentas sykdomsutvikling.

• 13-åringen ble sviktet av barnevernet både i Bærum og Valdres, ifølge fylkesmennene i Oppland og i Oslo og Akershus. Barnevernet lente seg for mye på helsevesenet og bekymringsmeldinger ble henlagt der det i stedet burde vært åpnet undersøkelser.

• Statens helsetilsyn har åpnet tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men denne er ikke avsluttet. Det skal være fire virksomheter og to fastleger som er gjenstand for tilsyn.