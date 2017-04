– Ba datteren ta på seg «vekter og løse klær» da hun skulle veies

GJØVIK (VG) Da barnevernet hentet datteren (13) for å bringe henne til undersøkelser ved Drammen sykehus, ba moren om at hun tok på seg vekter og løse klær, ifølge tiltalen.

Politiet fant tekstmeldingen de mener beviser dette i forbindelse med etterforskningen. Det er ett av flere forhold som trekkes frem i tiltalen som bevis på at hun unnlot å sørge for at datteren Angelica fikk hjelp og motarbeidet hjelpeapparatet.

Moren beskriver det på sin side som en mangeårig kamp mot skole- og helsevesen.

Hun kom selv inn på hendelsen 21. mai 2015 i retten, men nevnte ikke tekstmeldingen som politiet har avdekket.

Ifølge moren var hun hos legen da datteren ringte henne på mobilen.

– Hun er livredd fordi hun har hørt en lyd, og sett to damer komme utenfor, og som sto og dundret på døren. Hun gjemmer seg på do, forklarte moren.

– Angelica gråt

Hun sier at hun avtaler med barnevernet at hun skal komme og snakke med dem på kontoret senere:

– Da jeg kommer dit blir jeg beskyldt med at Angelica ikke går på skolen, og ikke har noen fastlege. Det er jo ikke sant, for jeg var jo hos fastlegen da de kom. Jeg ble helt tatt på sengen, som man sikkert blir i slike situasjoner. Jeg forklarte at vi hadde en avtale om undervisning hjemme, og at vi jobbet for å få henne tilbake i miljøet på skolen igjen, sier moren.

Hun sier at barnevernet henviste dem til BUPA Drammen og Drammen Sykehus hvor Angelica tidligere hadde vært pasient. Ifølge tiltalen var det en sterk anbefaling ved utskrivelsen i februar 2015 at de fortsatte behandlingen.

– De insisterte på at hun skulle kjøres til Drammen. Da måtte vi gjennom hele den traumatiske bilturen dit igjen. Angelica bare gråter og er kjemperedd. Hun hater det stedet, og har bare dårlige minner i forbindelse med det, sa moren.

Hun har foreløpig bare avgitt en fri forklaring og ikke fått spørsmål fra aktor. Flere ganger underveis har hun brutt sammen i krampegråt.

UENIGE: Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe (t.h.) har tatt ut en svært alvorlig tiltale mot moren til 13-åringen. Forsvarer Aasmund Sandland mener det ikke finnes grunnlag for å si at moren har hindret datteren behandling. Foto: Geir Olsen , VG

«Verdens verste sykehus»

Moren har under sin forklaring i retten vært kritisk sykehuset i Drammen hvor 13-åringen var innlagt i 2015. Hun beskriver det som «verdens verste sykehus» i sine egne dagboknotater.

Blant annet var maten for dårlig, det var ikke dusj på rommet og de hadde en rekke forskjellige behandlere.

Ifølge tiltalen unnlot moren å ta med Angelica til helsekontroller hos fastlege etter 21. august 2015, til tross for at jevnlige kontroller var forutsatt ved utskrivingen fra sykehuset. Ved den siste kontrollen veide 13-åringen 41,2 kilo.

Da hun døde fire måneder senere veide hun 21,7 kilo og hadde en BMI på 8,8.

I høstferien tok moren datteren ut av skolen og flyttet til familiens hytte på Beitostølen, hvor Angelica døde på nyttårsaften. I løpet av det perioden hadde de bare ett besøk av andre. Barnevernet mistet også kontrollen på hvor de befant seg.

Den 45 år gamle moren hennes er tiltalt, fordi påtalemyndigheten mener hun unnlot å skaffe hjelp til datteren i disse månedene.

Ifølge moren likte datteren seg på hytta på Beitostølen. De var også der sommeren 2015 og Angelica skal da ha sett frem til å starte på ungdomsskolen.

– God mat, turer i fjellet og resten av familien. Angelica har mange ganger sagt hun skulle ønske hun kunne flytte dit. Det har alltid vært yndlingsstedet hennes. Hun har alltid vært glad og lykkelig der, forklarte hun videre.