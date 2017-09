Dødsfall ved Averøy etterforskes som mistenkelig

En mann i 50-årene ble torsdag kveld funnet livløs i sjøen ved Averøy i Møre og Romsdal. Politiet etterforsker hendelsen som mistenkelig.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Politiet fikk melding i 19.30-tiden torsdag kveld om at mannen var funnet livløs i sjøen.

Den avdøde er en mann i 50-årene som er hjemmehørende i Kristiansund.

Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, bekrefter politiadvokat Merethe Falkevik i Møre og Romsdal politidistrikt.

– Det er omstendighetene rundt funnet av vedkommende som gjør at politiet klassifiserer det som et mistenkelig dødsfall. Han er funnet i vannkanten av en turgåer og foreløpig kan vi ikke si noe om dødsårsaken, så vi etterforsker for å avklare det, sier Falkevik til VG.

– Vi har en bred etterforskning, og vi jobber for å innhente informasjon og kartlegge hva som skal ha skjedd.

Det er besluttet at den avdøde skal obduseres ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Falkevik opplyser at politiet fredag ettermiddag foretok en rekke vitneavhør. De hadde også kriminalteknikere på stedet der avdøde ble funnet.

Ingen er så langt mistenkt eller pågrepet i saken, ifølge Falkevik.