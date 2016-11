Død mann funnet i kum på campingplass

En mann er funnet død i en kum på Rørestand camping i Horten.

Politiet er svært sparsomme med opplysninger, men sier på Twitter at de etterforsker dødsfallet som mistenkelig.

– Vi holder på å undersøke saken, sier operasjonsleder Anne Meyer til VG.

– Er det tegn på at det har skjedd noe kriminelt?

– Det kan jeg heller ikke svare på, vi undersøker saken, sier Meyer.

Til NTB sier operasjonslederen at politiet klokken 1206 fikk melding om at det var funnet noen klær utenfor et toalett i området. Da politiet kom til stedet, fant de en død person i en kum.

Avisa Gjengangeren skriver at området er sperret av, og flere politifolk undersøker stedet. Bilder Tønsbergs Blad har fra stedet, viser også at brannvesenet bistår politiet med en lift