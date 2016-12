TV 2: – Dobbeltdrapssiktet 15-åring sa han hadde planlagt drap

15-åringen som er siktet for dobbeltdrap i Kristiansand har sagt i avhør at han hadde planlagt å drepe Jakob Hassan (14), erfarer TV 2.

Hverken 15-åringens forsvarer eller politiet ønsker imidlertid å kommentere disse opplysningene.

DREPT: Jakob Abdullahi Hassan ble bare 14 år gammel. Foto: Privat

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette nå, det er altfor tidlig i etterforskningen, sier kriminalsjef Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt til TV 2.

Det er i 15-åringens første politiforklaring han skal ha sagt at han hadde planlagt drapet på Hassan.

Drapet på tobarnsmoren Tone Illebekk var imidlertid tilfeldig, ifølge det han har sagt i tidligere avhør. Hun ble angivelig drept fordi hun «blandet seg inn».

Det var mandag kveld for snart to uker siden at politiet i Kristiansand fikk en melding om to hardt skadde personer som lå inne på et skoleområdet. Begge døde senere av det som viste seg å være knivskader.

Politiet har foreløpig ikke ønsket å kommentere hva den siktede 15-åringens motiv var.