Tone ble drept da hun forsøkte å hjelpe

KRISTIANSAND (VG) Tone Ilebekk (48) er død fordi hun ville stanse det som fremsto som et slagsmål mellom to unge gutter i skolegården.

Barnehageassistenten var ferdig på jobb etter tidligvakt på småbarnsavdelingen i Lund barnehage da hun gikk for å lufte hunden. Snarveien til friluftsområdet Marvika går gjennom skolegården på Wilds Minne i Kristiansand.

Etter det VG får opplyst skal hun ha reagert på et basketak mellom de to ungdommene. Da tobarnsmoren gikk bort for å undersøke situasjonen, rettet 15-åringen kniven mot henne og stakk i overkroppen. Hun ble påført flere knivstikk.

DREPT: Jakob Hassan (14). Foto: Politiet

Da nødetatene kom til stedet lå Tone og Jakob på samme sted, bak ballbingen i skolegården. De ble fraktet til sykehus, men knivskadene var så omfattende at livet ikke sto til å redde.

– Jeg vil ikke kommentere hendelsesforløpet som VG beskriver, men jeg kan si at hun ble rammet tilfeldig da hun kom forbi for å hjelpe, sier bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye.

– Det gjør jo det hele enda mer meningsløst, legger hun til.

Tone Ilebekk var gift og hadde to barn.

– Det er en flott familie som tar godt vare på hverandre, de er nære og det er viktig for dem nå, forteller bistandsadvokaten.

Tirsdag kveld ble familien informert av politiet om at en 15 år gammel gutt hadde erkjent at det var han som utførte dobbeltdrapet. Da han møtte til vitneavhør hos politiet hadde han ikke skiftet siden drapsdagen. Da politiet analyserte klærne ble det klart at de inneholdt spor etter menneskeblod, får VG opplyst.

Politiet kunne se at 15-åringen var iført de samme klærne, fordi de hadde sikret seg overvåkningsvideoen fra bussen som han tok samme med offeret Jakob Hassan kort tid i forkant av drapshandlingen.

Brøt sammen i avhør

Da avhøret startet hadde den spedbygde 15-åringen status som vitne. Ved 21-tiden tok avhøret en slik vending at 15-åringen ble informert om at politiet mente det var han som drepte Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48).

DREPT: Tone Ilebekk (42). Foto: , Privat

Han ble samtidig informert om sine rettigheter som siktet og advokat Svein Kjetil Stallemo ble kontaktet og spurt om han kunne være 15-åringens forsvarer.

– Da jeg kom til politihuset var avhøret over. Han hadde da erkjent handlingen, forteller Stallemo.

– Har du noen tanker om at politiet avhører en så ung gutt uten forsvarer til stede?

– Ja, det har jeg. Men de skal jeg foreløpig holde for meg selv og så skal jeg adressere de til politiet, sier 15-åringens forsvarer til VG.

Etter at 15-åringen hadde forklart seg om drapet til politiet, så brøt han fullstendig sammen slik at det ikke var mulig å fortsette avhøret.

– Han ble fremstilt for lege og innlagt på psykiatrisk sykehus, opplyser Stallemo.

I går ble 15-åringen varetektsfengslet i to uker av Kristiansand tingrett. Han ville sitte på ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel i Bergen.

Politiet arbeider nå med å gjennomgå mobiltelefon, datamaskiner og andre elektroniske spor fra 15-åringen, for å finne svarene på hva som ligger bak det grufulle dobbeltdrapet som har rystet Kristiansand.

Trøblete ungdomsmiljø

Det er ikke kjent hva den siktede 15-åringen sa til 14-åringen i forbindelse med at de reiste sammen til skolegården på Lund. De kjente hverandre fordi de tidligere har gått på samme skole, spilt fotball i samme klubb og vanket på samme fritidsklubb.

Den drapssiktede 15-åringen er etnisk norsk og familien har i flere år vært en del av en kristen menighet i Kristiansand. Siktede har også vært aktiv i ungdomsmiljøet i menigheten. Samtidig har han levd et dobbeltliv.

I likhet med drapsofferet Jakob var han en del av et utagerende ungdomsmiljø i sørlandsbyen, som var kjent for politiet og kommunens forebyggende ungdomsteam.

– Vi kjenner til dette miljøet og har forsøkt å få ungdommene ut av den onde sirkelen som de er i, forteller oppvekstsjef Arild Rekve i Kristiansand kommune til VG.