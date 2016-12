Slik forsøkte 15-åringen å skjule dobbeltdrapet

KRISTIANSAND (VG) Mens han satt i politiavhør som vitne, oppdaget politiet at 15-åringen hadde søkt på internett om hvordan å skjule spor etter forbrytelser.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Dette var ett av forholdene som gjorde at politiet valgte å sikte ham for drap underveis i avhøret tirsdag kveld, får VG opplyst.

Da hadde det gått over et døgn siden Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) ble drept med gjentatte knivstikk utenfor Wilds Minne skole mandag ettermiddag.

I mellomtiden hadde 15-åringen, som har vært aktiv i en kristen menighet i byen, forsøkt å oppføre seg helt som normalt overfor familie, skole og venner. Da politiet konfronterte ham, sprakk fasaden fullstendig. Han innrømmet alt.

BAKGRUNN: 15-åringen møtte til avhør i blodige klær

Vet du noe mer om denne saken? Kontakt VGs journalister her.

Skade i benet



– Da jeg kom til politihuset, var avhøret allerede over. Jeg ba om at det skulle tilkalles en lege, siden jeg oppfattet dette som en gutt i kaos, sier forsvarer Svein Kjetil Stallemo.

15-åringen ble sendt til legevakten, der en skade i benet hans ble sydd. Etter det VG får opplyst, undersøker politiet om skadene kan ha oppstått i et basketak under drapene.

Fra legevakten ble den drapssiktede gutten sendt videre til psykiatrisk sykehus, der han ble innlagt over natten. Nå er han overflyttet til et fengsel i Bergen, som er laget for unge lovbrytere mellom 15 og 18 år.

Les også: Tone ble drept da hun forsøkte å hjelpe

Kastet kniv på vei hjem



Tilbake i Kristiansand sitter både familie, venner og omgangskrets i sjokk. Flere personer VG har vært i kontakt med, beskriver det som uforståelig at 15-åringen kan ha begått de brutale drapene.

Etter at Jakob og Tone var blitt påført de dødelige stikkene, rømte 15-åringen fra stedet. På veien hjem til foreldrene, kastet han fra seg kniven på et sted han trodde den ikke ville bli funnet, får VG opplyst.

Overfor foreldre og søsken skal han ha opptrådt helt normalt, og tirsdag morgen dro han på skolen akkurat som vanlig. Da hadde allerede ryktene begynt å svirre i ungdomsmiljøene i byen, om hvem som var ansvarlig for drapet.

VG fikk flere tips fra ungdommer i Kristiansand allerede tirsdag der 15-åringens fornavn ble nevnt.

Les også: 15-åringen lagt inn på psykiatrisk etter avhør

Etterforsket ungdomsmiljø



Etter det VG erfarer, hadde også politiet brukt mye tid på avhør og etterforskning i ungdomsmiljøet rundt den drepte Jakob. De hadde også sikret seg overvåkingsbilder fra bussen han tok sammen 15-åringen til åstedet.

Som VG skrev i går, hadde 15-åringen på seg flere av de samme klærne som han brukte under drapet da han ankom politihuset for å avhøres. De andre plaggene som ble brukt skal ha blitt sikret av politiet hjemme hos foreldrene.