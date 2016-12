Siktede og Jakob (14) spilte i samme fotballklubb

KRISTIANSAND (VG) Den ene sitter på politihuset, siktet for dobbeltdrap. Den andre ble ikke mer enn 14 år. For få år siden spilte den siktede 15-åringen og Jakob i samme fotballklubb i Kristiansand.

Det får VG opplyst av den aktuelle fotballklubben i Kristiansand. VG får også opplyst at de ikke spilte på samme lag fordi de var forskjellige årskull i klubben, men at de forskjellige lagene hadde mye med hverandre å gjøre i forbindelse med trening og interne kamper.

– Vi mottar nyheten med forferdelse, sier styreleder, som forteller at de jobber aktivt onsdag med å ta vare på trenerne og spillerne.

Delte treningsfelt

Innad i klubben skal flere av guttene ha blitt venner og stiftet bekjentskap utenfor fotballen. Lagene som siktede og den drepte 14-åringen spilte på, skal ha hatt trening på samme fotballfelt.

Jakob Abdullahi Hassan ble bare 14 år gammel. Mandag ble han knivdrept i Kristiansand. Foto: Privat

Det var mandag at Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) ble knivstukket inne i skolegården i Wilds Minne skole. Gjerningspersonen forsvant fra stedet og i 16-tiden ble Hassan og Ilebekk hentet med kritiske skader av ambulansepersonell. Noen timer senere var de døde, men politiet hadde fortsatt ingen gjerningsperson i sin varetekt.

Bistandsadvokat: – Virker som om Tone kom tilfeldig opp i det

I drøye 24 timer saumfarte politistyrker og krimteknikere bydelen Lund, samt de dreptes omgangskretser og familier på leting etter spor. Tirsdag kveld ble 15-åringen som nå er drapssiktet hentet inn til avhør. Der innrømmet etter kort tid at de var han som knivdrepte de to, samt kom med detaljerte beskrivelser av hva som hadde skjedd, ifølge politiet.

Var elev på ungdomsskole

To og et halvt år før dette spilte siktede sin siste kamp i klubben som også Jakob var en del av. Siktede og Jakob skal ikke ha hatt samme trenerteam.

På drapsdagen har overvåkningsvideo vist at de to tok bussen til et busstopp i nærheten av skolen. Få minutter senere var Jakob og Ilebekk (48) og påført dødelige knivstikk.

GIKK AV HER: Siktede og Jakob Abdullahi Hassan gikk av på dette busstoppet nær Wilds Minne skole rundt 15.42 mandag etter en kort kjøretur fra sentrum av Kristiansand. Foto: Odin Jæger , VG

Politiet har ikke villet si noe om de to fotballkameratene hadde en konflikt eller hva 15-åringen har forklart som motiv.

I SORG: Rektor ved Karuss skole, Hege Ose har fått vite at det var en elev ved skolen som knivdrepte Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan mandag ettermiddag. Foto: Odin Jæger , VG

– Han ga en detaljert forklaring for politiet i avhør. Ut fra innholdet, fester politiet lit til hans forklaring. Vi har ingen konkrete holdepunkter for at det har vært flere enn én gjerningsperson, sa sjef for Felles kriminalenhet, Terje Kaddeberg Skaar, i Agder politidistrikt tirsdag.



Den drapssiktede 15-åringen ble fremstilt for varetektsfengsling onsdag ettermiddag, men møtte ikke selv i retten. Han var opptil nylig aktiv i en kristen menighet i Kristiansand og han kommer fra en familie som beskrives som ressurssterk og religiøs.

15-åringen var elev ved Karuss skole og rektor der sier at de er fortvilet over det som har skjedd.

– Det er mange som er lei seg på Karuss skole i dag og det er en trist dag, sier rektor Hege Ose onsdag.