Rykter om dobbeltdrapet bekymrer politiet

Politiet i Agder ber om at folk stopper å spre rykter om at det er flere gjerningsmenn.

En 15 år gammel gutt tilsto i går kveld drapene på Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) i Kristiansand mandag.

– Vi ønsker å understreke at politiet på bakgrunn av både avhør og etterforskning, ikke har noen holdepunkter for en ytterligere gjerningsperson – eller personer, opplyser krimsjef Terje Kaddeberg Skaar.

VG er kjent med at det helt siden i går kveld har gått en masse rykter i det aktuelle ungdomsmiljøet om at to personer skulle være involvert i drapet. Politiet er også klar over ryktene og er så bekymret over omfanget at de sendte ut en pressemelding.

– Politiet bestreber seg på å gi så korrekt og oppdatert informasjon som mulig, og ber publikum om å behandle rykter fra ungdomsmiljøene med stor varsomhet, sier Kaddeberg Skaar.

På pressekonferansen tidligere i dag kom det fram at den drapssiktede 15-åringen var på bussen sammen med den drepte 14-åringen. De gikk av på busstoppen på holdeplassen Marviksveien/Freyasdalsveien.

Politiet har foreløpig ikke sagt noe om innholdet i forklaringen til 15-åringen, men hun har trolig blitt blandet inn i en situasjon som ikke hadde noe med henne å gjøre i utgangspunktet.

– De har ikke fått noe mer informasjon om hvorfor hun ble drept, men ut ifra det som har kommet frem hittil virker det som om hun har kommet tilfeldig opp i det, familiens bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye, og legger til:

– Det gjør jo det hele enda mer meningsløst.