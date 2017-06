Rettsmedisiner: Jakob (14) og Tone (48) ble stukket 60 ganger med kniv

KRISTIANSAND (VG) 48 år gamle Tone Ilebekk ble påført 32 omfattende knivstikk, og 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan ble stukket 28 ganger. Flere av stikkene de ble påført var dødelige.

Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen beskrev tirsdag skadene som ble påført drepte Hassan (14) og Ilebekk (48) som omfattende og påført med sterkt kraft.

Han fortalte at Tone Ilebekk ble stukket 32 ganger med kniv, og at hun ifølge obduksjonsrapporten døde av forblødning og pustestopp.

– De omfattende skadene var innfunnet i løpet av et kort tidsrom. Det var stikk med stor kraft, sa Stray-Pedersen.

14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan ble stukket 28 ganger med kniv, og døde av forblødning som følge av stikkskader.

– Skadene var omfattende og medførte rask forblødning og pustestopp. Skadene ble påført i løpet av et kort tidsrom, og med bruk av kraft, sa Stray- Pedersen i retten.

Statsadvokat Jan Tallaksen spurte Stray-Pedersen om flere av skadene påført de drepte var dødelige.

– Isolert sett kunne flere av stikkene vært dødelige, sa Stray Pedersen, som understrekte at det gjaldt for både Hassan og Ilebekk.

Den tiltalte 16-åringen var til stede i retten da obduksjonsrapportene ble lagt frem, og fulgte med på det som ble sagt og bildene som ble fremlagt.

Spilte lydlogg fra drapsdagen



I retten ble det tirsdag spilt av lydlogg fra nødsentralen hvor det første vitnet til drapsstedet ringer og varsler om hendelsen.

Kvinnen som ringer inn forteller først nødsentralen at hun er ved Wilds Minne skole i Kristiansand, og at det ligger en livløs kvinne på bakken. På lydloggen hører man at hun får instruksjoner om hvordan hun kan gjennomføre livreddende førstehjelp på Ilebekk.

Mens kvinnen forsøker å gjenopplive Ilebekk (48) som hun beskriver som livløs oppdager hun at 14 år gamle Jakob Abdullahi ligger ved siden av.

– Er han våken, spør nødsentralen kvinnen på telefon.

– Ja, han er våken, sier kvinnen.

Videre i den dramatiske lydloggen høres det at kvinnen gjennomfører hjerte- og lungeredning på Ilebekk, mens det kommer flere personer til stedet som jobber med å hjelpe 14 år gamle Jakob Abdullahi Hussein.

Viste frem drapskniven



16-åringen var 15 år gammel da drapene på Jacob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) skjedde ved Wilds Minne skole i Kristiansand 5. desember i fjor. Mandag erkjente han straffskyld da rettssaken startet i Kristiansand tingrett.

Tirsdag viste kriminaltekniker Barbro G. Engrebretsen i Agder politidistrikt frem kniven som ble brukt under dobbeltdrapet for tingrettsdommer Ben Fegran og de to meddommerne i saken. Den tiltalte 16-åringen påviste selv hvor han hadde gjemt kniven – like ved der han bodde i Kristiansand.

Mandag fortalte 16-åringen at han hadde kjøpt kniven, en såkalt «butterflykniv» på en tur til Latvia. Han forklarte at han ved flere anledninger hadde hatt med seg kniv på skolen.

Under vitneforklaringen til kriminaltekniker Asbjørn Vigleik Follerås i Agder politidistrikt kom det frem at det ble gjort en rekke blodfunn hjemme hos den tiltalte 16-åringen.

Det ble funnet blod fra både den tiltalte, men også fra de fornærmede på hans klær og sko.

Les også: Slik forsøkte 15-åringen å skjule dobbeltdrapet

Forklarte seg i retten mandag



16-åringen forklarte seg i går om drapsdagen, og forklarte at det startet som en vanlig dag, men at han uten å tenke noe særlig over det, tok fram en kniv og la den i sekken før han gikk til skolen.

Bakgrunn: Gutt 15 har tilstått dobbeltdrap i Kristiansand

Tiltalte sa i retten at han ville møte den drepte 14-åringen og be om å få igjen penger han sier 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan hadde stjålet fra ham etter en angivelig hasjbløff.

16-åringen forklarte seg deretter kortfattet, men detaljert om hvordan han knivstakk 14-åringen et titalls ganger, og deretter hvordan han drepte Tone Ilebekk (48) som tilfeldigvis kom gående forbi og ville hjelpe.

Sa han angret



Les: Ektemannen til drepte Tone Ilebekk (48): – Jeg håper han vet hva han har tatt fra oss

I slutten av statsadvokat Jan Tallaksens utspørring av den dobbeltdrapstiltalte 16-åringen mandag spurte statsadvokaten den tiltalte om hva han tenker om det han gjorde i dag.

– Jeg tenker at det var en meningsløs handling. Jeg synes ikke det var et lurt valg å ta. Jeg angrer på det jeg gjorde. Det er ikke bare for min egen del, men for alle som er blitt rammet av hendelsen, sa 16-åringen i retten.

Les mer: Drapstiltalt 16-åring i retten: – Det var en meningsløs handling