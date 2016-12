Politiet: Gutt (15) har tilstått dobbeltdrapet i Kristiansand

KRISTIANSAND (VG) Da han fikk vite at han var siktet for drapene på Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48), valgte den 15 år gamle gutten å tilstå nærmest umiddelbart, opplyser politiet.

Hassan og Ilebekk ble knivdrept i nærheten av Wilds Minne skole i Kristiansand mandag ettermiddag. Politiet har stått uten pågrepne i saken inntil i går kveld.

På en pressekonferanse onsdag formiddag opplyste politiet at en 15 år gammel etnisk norsk gutt nå er siktet for drapene og at han har tilstått å stå bak.

15-åringen satt tirsdag kveld i vitneavhør.

– Samtidig foretok politiet etterforskningsskritt opp mot ham. Det resulterte i at vi klokken 21 i går kveld siktet gutten for drapene. Gutten ble presentert for siktelsen og fortalte nærmest umiddelbart at det var han som hadde utført drapene, sier sjef for Felles kriminalenhet, Terje Kaddeberg Skaar, i Agder politidistrikt.

– Han ga deretter en detaljert forklaring for politiet i avhør. Ut fra innholdet, fester politiet lit til hans forklaring. Vi har ingen konkrete holdepunkter for at det har vært flere enn én gjerningsperson, sier Skaar.

DREPT I KRISTIANSAND: Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan (14) Foto: PRIVAT

Siktede var i Hassans omgangskrets

Ifølge politiet har den siktede vært i Hassans omgangskrets. Det er derimot ikke noen kjent relasjon mellom siktede og den drepte kvinnen. Ifølge bistandsadvokaten til Ilebekks familie tyder det på at 48-åringen ble et tilfeldig offer.

Ofrenes pårørende ble orientert om siktelsen tirsdag kveld.

– De pårørende har nå fått en beskjed som gjør livet deres noe lettere, sier Kaddeberg Skaar.

Den siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i løpet av dagen. Han ble fra tirsdag kveld og gjennom natten ivaretatt av helsepersonell. Også hans familie har fått oppfølging.

Hvorvidt 15-åringen hadde en avtale om å møte Hassan før dobbeltdrapene ble begått, ønsker Skaar ikke å gå på inn på. Det er ifølge han ingen øyenvitner til drapene.

KUNNGJORDE SIKTELSE: Sjef for Felles kriminalenhet i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar på pressekonferansen onsdag formiddag. Foto: FRODE HANSEN, VG

Tok bussen kort tid før han ble drept



På en pressekonferanse i går kveld opplyste politiet at Hassan hadde tatt bussen fra Kristiansand sentrum til bydelen Lund kort tid før han ble knivstukket og drept.

Han forlot bussen på stoppet Marviksveien/Freyasdalsveien.

– Han gikk på bussen ved Henrik Wergelands gate klokken 15.30 og gikk av bussen nær åstedet. Dette er en busstur som tar 10–12 minutter, sa Kaddeberg Skaar.

Et videokamera på bussen filmet 14-åringen.

Mona Maalin, en bekjent av den dreptes norsk-somaliske familie, sa til Fædrelandsvennen at hun så Hassan nettopp i Marviksveien kort tid før knivdrapet. Da gikk han ned veien sammen med en annen gutt.

– Han var høyere enn Jakob og hadde norsk, eller i alle fall ikke afrikansk, utseende. Han hadde også en ryggsekk på seg, sa Maalin til Fædrelandsvennen tirsdag.

Rundt 20 minutter senere hørte hun sirener fra en ambulanse.

– Hun var vår klippe



Hassan var elev i klasse 9B på Fiskå skole i bydelen Vågsbygd i Kristiansand. Tirsdag ble det holdt en minnestund for ham der.

Ilebekk var ansatt som assistent i Lund barnehage, som ligger i kort gangavstand fra skolen hvor livet hennes tok en brå slutt mandag. Hun etterlater seg en ektemann og to sønner.

Ilebekk hadde vært på tidligvakt i barnehagen mandag, og skal ha vært ute og luftet hunden da hun ble knivstukket og drept.

– Hun var vår klippe. Hun husket alltid hvordan vi pleide å gjøre ting, som alltid hadde gode råd og stort hjerte. Hun var en fantastisk dame, sa daglig leder ved Lund barnehage, Kristin Alfsen, til VG tirsdag.