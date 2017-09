Pårørende om ny rettsrunde om dobbeltdrapet i Kristiansand: – Skulle ønske vi kunne slippe

Tirsdag starter ankesaken mot 16-åringen som ble dømt til forvaring for dobbeltdrapet i Kristiansand i desember i fjor. Familien til drepte Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) sier de skulle ønske de kunne slippe å gå gjennom saken på nytt.

– Jeg skulle ønske vi kunne vært spart for denne runden i rettssystemet, sier Ilebekks enkemann Morten Andersen til VG om saken som starter i Agder lagmannsrett tirsdag.

Det er gått ni måneder siden den da 15 år gamle gutten drepte Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) ved Wilds Minne skole i Kristiansand.

I tingretten i juni forklarte den nå 16-år gamle gutten seg detaljert om hvordan han drepte Hassan etter at han følte seg lurt for penger av 14-åringen, og om hvordan 48 år gamle Tone Ilebekk ble et tilfeldig offer da hun tilfeldigvis kom til stedet for å hjelpe Hassan.

Ilebekk ble påført 32 omfattende knivstikk, og Hassan ble stukket 28 ganger.

I slutten av juni ble 16-åringen dømt til 11 år forvaring for de brutale drapene.



Dommen har en minstetid på syv år og fire måneder. Når saken nå skal opp i lagmannsretten, er det kun straffenivået som skal behandles og ikke skyldspørsmålet, siden tiltalte har erkjent at han utførte drapene.

Frykter ny anke



Da dommen kom i juni omtalte Andersen det som en lettelse for familien. Nå frykter han at lagmannsretten vil dømme annerledes, og forteller at han gruer seg til at saken skal opp på nytt:

– Jeg håper påtalemyndigheten vil legge seg på en strengere linje denne gang og legge ned påstand om forvaring. Samtidig som jeg ønsker en ny forvaringsdom skulle jeg ønske vi kunne komme oss videre. Hvis det blir anke til høyesterett blir det igjen en ny runde med venting for oss, sier Andersen.

Han sier at han er redd 16-åringen vil fremstå annerledes i lagmannsretten enn hva han gjorde i tingretten.

– Hvis han fremstår annerledes nå, da er det ikke han. I tingretten fremsto han kald og ikke-angrende. Hvis han gjør det nå tror jeg han har fått veiledning. Når man gjør noe sånt én, eller som i denne saken – to ganger, så skjønner jeg ikke hvordan han ikke kan gjøre det igjen, sier Andersen.

Tiden etter at han mistet kona, og deres to sønner mistet moren, har vært tung for hele familien.

– Det er vanskelige dager, og hverken jeg eller guttene våre er tilbake der vi bør være. Ingen i familien er det. Vi har det forferdelig tungt, og det beste for oss nå hadde vært om saken kunne blitt avsluttet. Å gå og vente ødelegger hverdagen fullstendig for oss, sier Andersen.

TUNGT: Enkemannen til Tone Ilebekk (48), som ble drept da hun forsøkte å hjelpe 14 år gamle Jakob Hassan, sier det er vanskelig for familien å skulle gå gjennom en ny omgang i retten denne uken. Her fotografert i Kristiansand i juni da saken var oppe i tingretten. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

– Smerte



Faren til 14 år gamle Jakob, Abdullahi Hassan (49), sier til VG at han skulle ønske at familien hadde sluppet å gå gjennom saken i retten på ny.

– Det er samme smerte om og om igjen, sier han.

Han sier han håper at 16-åringen får en like streng, eller strengere straff i denne omgangen.

– Jeg føler ikke at det er lagt nok vekt på sakens alvorlighet, og jeg tror ikke han har sympati for noe som helst, sier Hassan.

Aktor og statsadvokat Jan Tallaksen la i tingretten ned påstand om ti års fengsel, mens tingretten idømte 16-åringen 11 år forvaring.

Til VG sier Tallaksen at påtalemyndigheten har godtatt dommen fra tingretten, og understreker at det ikke er dem som har anket dommen.

– Et sentralt spørsmål i ankesaken blir de sakkyndiges vurdering. Det er kalt inn to stykker nå, og da vil det bli mulighet for at de kan supplere hverandre. Det er ingen ny rapport eller uttalelse, sier han.

Tingretten: Fare for gjentagelse



I sakkyndigrapporten konkluderte de tre sakkyndige med at den 15 år gamle gutten var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, men de har samtidig vurdert at 16-åringen har lav risiko for fremtidig vold.

– Skyldspørsmålet er avgjort, så nå er det kun straffeutmålingen som er spørsmålet nå, og det er et vanskelig spørsmål. Det er vanskelig når det er snakk om straff for barn, og det er domstolen som skal ta en avgjørelse, sier han.

I dommen fra Kristiansand tingrett kom det frem at det ble gitt forvaring fordi retten mente det er stor fare for gjentagelse.

Ifølge straffeloven kan forvaring kun brukes for mindreårige når det foreligger «helt ekstraordinære omstendigheter».

16-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, sier til VG at de har valgt å anke fordi de mener tingrettens dom er feil:

– Både når det gjelder valg av reaksjon, altså forvaring – og lengden på straffen. Jeg er klar over at det er mange ulike hensyn som gjør seg gjeldende i denne saken, og som har motstridende karakter. For oss er anken gjort etter en vurdering av tingrettens dom.

«Ekstraordinære omstendigheter»



Stallemo sier han mener en straff i sjiktet opp mot ni år ville være mer riktig, og forteller til VG at de også anker punktet om erstatning, hvor han viser til barns erstatningsansvar i lov om skadeerstatning.

I dommen fra Kristiansand tingrett står det at retten kom frem til at det i denne saken forelå «helt ekstraordinære omstendigheter», basert på en samlet vurdering:

«Sentralt i denne vurderingen er iherdigheten i drapshandlingene – 60 knivstikk mot sentrale organer. Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første. At han ikke har noen sperrer mot å begå et nytt drap når han ser konsekvensen av knivstikkingen mot Hassan, viser at han er farlig», står det i dommen.

16-åringen er den andre personen i Norge under 18 år som er dømt til forvaring. Den første mindreårige som ble dømt til forvaring var jenta som er dømt for drapet på en ansatt ved en barnevernsinstitusjon i Vollen i Asker. Hun var 15 år da drapet ble begått og idømt ni års forvaring.

Agder lagmannsrett har satt av tre dager til saken, som går fra 12. til 14. september.

