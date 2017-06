Moren til drepte Jakob (14): – Det føles som om min verden har gått under

KRISTIANSAND (VG) – Jakob var en veldig omsorgsfull gutt som elsket å leke med småsøsknene sine. Han passet inn over alt, forteller moren til drepte Jakob Abdullahi Hassan.

– Dette har vært den tyngste og vanskeligste uken i mitt liv. Jeg har aldri vært i en rettssak før, og det har vært veldig tungt, sier Saida Aswad til VG.

For bare seks måneder siden ble sønnen hennes Jakob Abdullahi Hassan drept på brutalt vis av 16-åringen som denne uken møtte i Kristiansand tingrett tiltalt for å ha drept sønnen hennes og 48 år gamle Tone Ilebekk, som forsøkte å hjelpe Hassan.

DREPT: 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan ble brutalt drept 5. desember i fjor. Foreldrene beskriver han som livlig og omsorgsfull. Foto: Privat

VG møter Aswad sammen med Jakobs far, Abdullahi Hassan (49) i Kristiansand tingrett onsdag etter at aktor Jan Tallaksen la ned påstand om 10 års fengsel for den tiltalte 16-åringen.

I Kristiansand tingrett har 16-åringen denne uken selv fortalt hva som skjedde den dagen han drepte sønnen deres i skolegården ved Wilds Minne skole i Kristiansand 5. desember i fjor.

– Det har vært vanskelig og vondt. Måten han bruker ordene sine – det er harde ord, og de treffer meg. Jeg føler smerte, jeg føler det som har skjedd, sier Aswad til VG.

Flere ganger i løpet av rettssaken denne uken har Aswad forlatt rettssalen.

Bakgrunn: Dobbeltdrapet i Kristiansand

– Omsorgsfull og snill



Aswad og Hassan kom til Norge fra Somalia i 1997. Sønnen Jakob ble født i Norge, og gikk på Fiskå skole i Kristiansand.

Tidligere denne uken fortalte den drapstiltalte gutten i retten at han hadde hatet 14-år gamle Jakob «ganske lenge».

– Jakob, jeg har hatet han ganske lenge. Blant annet fordi han har stjålet penger fra meg – og respekt, sa den tiltalte 16-åringen.

Ifølge den tiltalte hadde Jakob stjålet 600 kroner av ham, i tillegg til at han skal ha solgt ham jord og sagt det var hasj. 16-åringen har forklart at han ville møte Hassan den 5. desember for å prøve å få igjen pengene sine.

Moren beskriver Jakob som en omsorgsfull og snill gutt:

– Det går ikke an å beskrive Jakob med nok ord. Han var omsorgsfull, og veldig livlig. Han var godt likt av alle og passet inn over alt. Hjemme elsket han å leke med de små søsknene sine. Han ville at alle skulle ha det bra, og var flink til å stoppe konflikter, forteller Aswad.

Les også: Dobbeltdrapstiltalt 16-åring i retten: – Det var en meningsløs handling

– Noe mangler



Moren legger til at han alltid hadde stor respekt for foreldrene sine, og at han på fritiden sin var glad i å spille basketball.

– Jeg har aldri opplevd at folk snakker stygt om han. Det er mange som har gode ord å si om ham, sier Aswad.

Jakob hadde seks søsken – to eldre og fire småsøsken. For dem er det et stort tomrom i familiehjemmet i Vågsbygd i Kristiansand nå.

– Det er ikke det samme. Det er noe som mangler. De yngste har ikke innsett at broren er borte. Når det ringer på døren så tror de enten at det er Jakob som kommer hjem igjen, eller så blir de redde for at det kommer en dårlig nyhet igjen, forteller moren.

Faren: – Urettferdig



I retten tirsdag redegjorde spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Lene Christin Holum seg om konklusjonen i sakkyndigrapporten som er skrevet om den tiltalte 16-åringen.

Tre sakkyndige har konkludert med at den da 15 år gamle gutten var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, og anser risikoen for fremtidig vold som lav.

Jakobs far, Abdullahi Hassan, reagerer kraftig på konklusjonen:

– Det føles urettferdig. Dette er noe som ikke skjer ofte i Norge. Da mener jeg de sakkyndige burde lent seg mer på forskning fra utlandet. Jeg mener heller ikke de har lagt nok vekt på at den tiltalte har søkt flere tusen ganger på voldelige hendelser, massakrer, massemordere og IS-videoer. Han har søkt på alle kombinasjoner av ondskap, sier Hassan.

Hassan sier han synes det er skremmende at sønnen og den tiltalte tilsynelatende snakket vennlig sammen i byen før drapshandlingen.

– Hvis han hatet Jakob, så visste ikke Jakob om det. Da hadde han ikke blitt med han til Lund, mener faren.

Les også: TV 2: Dobbeltdrapssiktet sa i avhør at han hadde planlagt å drepe Jakob (14)

– Stor sorg



Saida Aswad forteller at tiden etter dobbeltdrapet har påvirket familien sterkt.

– Det gjør vondt i hjertene våre. Det er en stor sorg. Det føles som dommedag, som om min verden har gått under, sier Aswad.

Saida forteller at hun også tenker mye på Tone Ilebekk, som kom til for å hjelpe sønnen hennes.

– Jeg skjønner det ikke. Hun kom til og ville hjelpe. Det er forferdelig å vite at han knivstakk to personer så brutalt. For meg virker det som noe mer enn hat mot Jakob når han kunne drepe henne også, sier Aswad.

Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen beskrev tirsdag skadene som ble påført både Hassan (14) og Ilebekk (48) som omfattende og påført med sterkt kraft.

Jakob ble stukket 28 ganger med kniv, og døde av forblødning som følge av stikkskader.

– Skadene var omfattende og medførte rask forblødning og pustestopp. Skadene ble påført i løpet av et kort tidsrom, og med bruk av kraft, sa rettsmedisineren tirsdag.

Les: Ektemannen til drepte Tone Ilebekk (48): – Jeg håper han vet hva han har tatt fra oss

Artikkelen fortsetter under bildet.

FLERE HUNDRE I BEGRAVELSEN: Hundrevis av mennesker møtte opp for å ta farvel med Jakob Abdullahi Hassan (14). Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Klarer ikke se fremover



Bistandsadvokat Kristine Eide representerer Aswad og Hassan og sa i retten onsdag at ingen foreldre skal måtte gå gjennom det å gravlegge barnet sitt.

– Familien har fått svar på noe. De har fått vite hvordan han ble drept. Men det er flere spørsmål de ikke vil få svar på. Ble sønnen virkelig drept på grunn av 600 kroner? Hvorfor drepte han Tone, som han ikke hatet, på samme måte. Er det andre motiver? Det får familien aldri svar på, sa Eide i retten.

Om livet etter Jakob har ikke moren eller faren noen klare tanker.

– Man tenker at det er helt håpløst. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg klarer ikke se fremover, eller legge planer, sier Aswad.

I slutten av neste uke kommer dommen i saken fra Kristiansand tingrett.

Les også: 15-åringen møtte til avhør i blodige klær