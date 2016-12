Mener drapssiktet 15-åring skal løslates etter to uker

KRISTIANSAND (VG) 15-åringen, som er siktet for dobbeltdrap, vil trolig bli løslatt før rettssaken kommer opp.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

FNs barnekonvensjon, som Norge har forpliktet seg til å følge, slår fast at fengsling av barn bare skal benyttes for kortest mulig tidsrom.

Onsdag ble den drapssiktede 15-åringen fengslet i to uker av Kristiansand tingrett, noe som er maksimum av hva politiet kan be om når siktede er under 18 år.

Les også: 15-åringen lagt inn på psykiatrisk etter avhør

Om to uker kan imidlertid politiet gå til retten på nytt og be om en ny toukersperiode, slik at 15-åringen også må tilbringe julen på ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel.

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo mener imidlertid at politiet bør løslate ham når den inneværende perioden går ut.

BAKGRUNN: Kvinne og gutt knivdrept på skole i Kristiansand

– En ekstraordinær situasjon



– Vi har hatt en grunnlovsrevisjon hvor menneskerettighetens posisjon er styrket. Det er et grunnleggende krav at personer under 18 år ikke skal fengsles, så svaret er opplagt ja, sier Stallemo til VG.

– Han er ikke bare under 18 år. Det er bare litt mer enn et halvt år siden han var under den kriminelle lavalder. Det forholdet vil være veldig aktuelt i forhold til hva som skjer etter disse 14 dagene, legger forsvareren til.

– Hva er alternativet? Hjem til familien?

– Det kan være et alternativ, men det er mange aspekter ved situasjonen. Han er siktet for en ekstremt alvorlig forbrytelse og jeg forventer at barnevernstjenesten, kommunen og politiet undersøker hvilke alternativer de kan stable på beina, sier Stallemo, og understreker:

– Det er ikke et spørsmål om hvilke tilbud de har i dag, men at de i en ekstraordinær situasjon må etablere et ekstraordinært tiltak.

Rektor ved 15-åringens skole: – Det er mange som er lei seg

Har du tips eller info om saken? Kontakt VGs journalist her.

Fem drept av mindreårige de siste tre årene



Påtaleinstruksen slår også fast at det bør forsøkes andre tiltak enn fengsel for personer under 16 år, for eksempel midlertidig plassering i en barnevernsinstitusjon.

I løpet av de siste tre årene er fem personer drept i Norge av mindreårige under 16 år, inkludert mandagens dobbeltdrap i Kristiansand.

I fjor ble Alma Gabriela Knutsen (14) druknet av en 14 år gammel gutt i Søgne. Siden gjerningsmannen var under den kriminelle lavalder kunne han ikke straffes.

Årets før ble Anna Kristin Gillebo Backlund (30) drept av en 15 år gammel jente på en privat barnevernsinstitusjon i Asker. 15-åringen er dømt til forvaring for drapet, fordi hun vurderes som farlig for samfunnet. Straffen skal nå vurderes av Høyesterett. I likhet med dobbeltdrapsmannen i Kristiansand er hun plassert i ungdomsfengselet i Bergen.

I 2013 ble Sean Aakvik Moren (3) drept av sin 13 år gamle fosterbror på Stord. Gjerningsmannen kunne ikke straffes fordi han var under den kriminelle lavalder.

Les også: Her gikk Jakob av bussen før han ble drept