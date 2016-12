Jakob (14) etterlater seg seks søsken

KRISTIANSAND (VG) Det var Jakob Abdullahi Hassan (14) som ble drept ved ballbingen på området til Wilds Minne skole mandag.

Han var selv elev i klasse 9B på Fiskå skole, i bydelen Vågsbygd i Kristiansand. Ifølge politiet vet de ikke sikkert hvorfor han befant seg på Wilds Minne skole, som ligger i Lund. Det er ingen kjent relasjon mellom Jakob og det andre drapsofferet, Tone Ilebekk (48).

En venninne av Jakob skrev følgende tekst på Facebook tirsdag – illustrert med flere rosa hjerter.

«Hvil i fred beste Jakob. Du er dypt savnet. Glad i deg. Du var en herlig gutt med et godt hjerte. Du var en sykt god venn for meg og alle rundt. Du er på et bedre sted nå.»

På Fiskå skole hang flagget på halv stang tirsdag.

– Vi fikk i natt beskjed om at en av våre elever har omkommet og var med i denne tragedien. Vi har jobbet med å forberede skolen og har fått hjelp av kriseteamet, så vi er godt ivaretatt, sier rektor Oddvar Vik til VG.

Elever i sorg

På skolens område omfavnet elevene hverandre i gråt, andre gikk stille fra minnesamlingen som ble avsluttet på formiddagen.

– Vi har hatt en samling med elevene og en minnestund. Så har vi skoledag videre, og jeg har sagt til elevene at vi holder på til klokken ett i dag. Det er ikke lett å holde vanlig skoledag, men det er viktig å være sammen, og vi tenker at det er bedre enn at elevene forlater skolen, sier Vik.

Politiets pressekonferanse: - Vi vet ikke noe om motivet

Jakob har tidligere vært elev på Vågsbygd, Sjøstrand og Møvig skole.

På Sjøstrand gikk han i tre år og han har yngre søsken som går på skolen i dag.

«Våre tanker går naturligvis til den nærmeste familien til Jacob (14) som nå har mistet en sønn og en bror. Skolemiljøet kjenner det meningsløse i at en ung gutt blir revet bort på denne måten.», skriver skolen på sine nettsider.

Sogneprest Nils Terje Andersen opplyser om at det blir åpen kirke i Vågsbygd kirke etter skoletid i dag, og noen timer utover ettermiddagen.

Jakob bodde sammen med moren sin og seks søsken i Vågsbygd. Han er født og oppvokst på Sørlandet, men familien kommer opprinnelig fra Somalia. Han var sportsinteressert, spesielt i fotball. Han var også glad i musikk.

Jobbet i barnehage

Tone Ilebekk (48) arbeidet i nærheten av åstedet på Lund. Tobarnsmoren var ansatt som assistent i Lund barnehage, som ligger en kilometer fra åstedet.

Politiet har ingen direkte vitner til drapet, så de vet ikke hva slags situasjon som har oppstått som gjort at de begge ble drept. Ifølge Kristin Alfsen, som er daglig leder i Lund barnehage, var Tone ute og luften hunden da hun ble knivstukket og drept.

– Hun var barnas beste venn og advokat. Hun gjorde alt for små og store, og det er fryktelig urettferdig at den beste av oss – både på utsiden og innsiden – skal bli tatt vekk på denne måten. sier Alfsen til NRK.

Tone var gift og hadde to barn. Begge er myndige.

Politiet vet foreløpig lite om hvem som utførte dobbeltdrapet.

– Vi ønsker opplysninger fra alle som kjenner til de to drepte. Vi ønsker å kartlegge bevegelsene deres så langt det lar seg gjøre, sa krimsjef i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar, på pressekonferansen i formiddag.

Ordfører Harald Furre opplyser at kommunen har iverksatt sin kriseplan og at familie vil bli ivaretatt.