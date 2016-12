I dag gravlegges drepte Jakob (14)

KRISTIANSAND (VG) Venner og familie har mandag ettermiddag samlet seg ved Oddernes kapell for å ta farvel med den knivdrepte 14-åringen.

Lenge før minnestunden for Jakob Abdullahi Hassan (14) skal begynne har mange samlet seg utenfor Oddernes kapell i Kristiansand mandag ettermiddag.

Pressen har fått tillatelse av familien til å ta bilde av kisten, som nå står i kapellet, omkranset av blant annet blomster fra hans tidligere medelever.

Blant de fremmøtte er det mange ungdommer, de bærer med seg roser og flere er preget av at de i dag skal ta et siste farvel med den drepte 14-åringen.

Også tidligere mandag møtte mange fra det somaliske miljøet opp i moskeen i Henrik Wergelands gate i Kristiansand, for å overvære gravferdsseremonien.

På forhånd har det vært en muslimsk vaskeseremoni av den avdøde 14-åringen.

Etter minnestunden i Oddernes kapell vil kisten vil bli båret ut til en begravelse på kirkegården.

14-åringen og Tone Ilebekk (48) døde for en uke siden, etter at de mandag ble funnet knivstukket på skoleområdet til Wilds Minne skole mandag i forrige uke.

DREPT: Jakob Abdullahi Hassan ble bare 14 år gammel. Foto: Privat

En 15 år gammel gutt fra samme omgangskrets som Jakob innrømte tirsdag i forrige uke at det var han som knivstakk og drepte de to.

– Snill og morsom

Jakob bodde sammen med moren sin og seks søsken i Vågsbygd.

Han er født og oppvokst på Sørlandet, men familien kommer opprinnelig fra Somalia. Han var sportsinteressert, spesielt i fotball. Han var også glad i musikk.

Kompisen Nicolas Isaiah Chapman (15) hadde kjent Jakob i ett års tid, og da han var på åstedet for å minnes kameraten i forrige uke, så han dette til VG:

– Han var snill og morsom. Jeg kan fortsatt nesten ikke tro at det har skjedd.

På Fiskå skole hvor Jakob var elev på 9. trinn, sa rektor Oddvar Vik til VG i forrige uke at det er grusomt at en av deres elever er borte.

15-åringen var aktiv i kristen menighet

FRA MEDELEVENE: Krans fra skolene i Vågsbygd. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

To og et halvt år før drapet spilte den siktede 15-åringen sin siste kamp i klubben som også Jakob var en del av. Siktede og Jakob skal ikke ha hatt samme trenerteam.

På drapsdagen har overvåkningsvideo vist at de to tok bussen til et busstopp i nærheten av skolen. Få minutter senere var Jakob og Ilebekk (48) påført dødelige

knivstikk.

Politiet har ikke villet si noe om de to fotballkameratene hadde en konflikt eller hva 15-åringen har forklart som motiv.

Den drapssiktede 15-åringen ble onsdag varetektsfengslet for to uker.

Han var opptil nylig aktiv i en kristen menighet i Kristiansand og han kommer fra en familie som beskrives som ressurssterk og religiøs.

15-åringen var elev ved Karuss skole og rektor der sier at de er fortvilet over det som har skjedd.

LYS OG BLOMSTER: Ved Wilds Minne skole onsdag kveld ble det satt ut lys og blomster for å minnes de to drepte. En15-åring siktet for drapene. Foto: FRODE HANSEN, VG

Kastet kniv på vei hjem



Flere personer VG har vært i kontakt med, beskriver det som uforståelig at 15-åringen kan ha begått de brutale drapene.

Etter at Jakob og Tone var blitt påført de dødelige stikkene, rømte 15-åringen fra stedet. På veien hjem til foreldrene, kastet han fra seg kniven på et sted han trodde den ikke ville bli funnet, får VG opplyst.

Overfor foreldre og søsken skal han ha opptrådt helt normalt, og tirsdag morgen dro han på skolen akkurat som vanlig. Da hadde allerede ryktene begynt å svirre i ungdomsmiljøene i byen, om hvem som var ansvarlig for drapet.