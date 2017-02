Fædrelandsvennen: Jakob (14) og Tone (48) knivstukket 60 ganger

Jakob Abdullahi Hassan ble knivstukket 28 ganger over noen hundrelapper i gjeld, mens forbipasserende Tone Ilebekk ble stukket 32 ganger, skriver Fædrelandsvennen.

Det var i begynnelsen av desember 2016 at politiet i Kristiansand slo drapsalarm. De fant Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) knivstukket utenfor Wilds Minne skole på Lund.

Begge døde senere av skadene på sykehus.

Dagen etterpå ble en 15 år gammel gutt pågrepet for drapene. Han har sittet varetektsfengslet siden.

I mellomtiden hadde 15-åringen, som har vært aktiv i en kristen menighet i byen, forsøkt å oppføre seg helt som normalt overfor familie, skole og venner. Da politiet konfronterte ham innrømmet han alt.

Ifølge Fædrelandsvennen ble drapsofrene til sammen knivstukket 60 ganger med en toegget kniv. 14-åringen ble knivstukket først, til sammen 28 ganger, mens Tone Ilebekk, som var ute og gikk tur med hunden, ble påført 32 stikk.

15-åringen har senere forklart at 48-åringen var et tilfeldig offer. Fædrelandsvennen får opplyst motivet for knivstikkingen av 14 år gamle Jakob var en gjeld på noen hundrelapper.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette, utover å si at gjeld har vært et tema i etterforskningen, sier leder for felles enhet for påtale i Agder, Terje K. Skaar, til Fædrelandsvennen.

Skaar ønsker ikke å kommentere avisens opplysninger overfor VG.

Den drapsiktede 15-åringen og Jakob (14) var omgangsvenner, og spilte blant annet i samme fotballklubb. De tok bussen sammen til et stopp i nærheten av skolen som minutter senere ble åsted for drapet.

