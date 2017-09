Enkemannen til drepte Tone (48): – Jeg kan ikke se en angrende gutt

KRISTIANSAND (VG) Etter første dag i ankesaken om dobbeltdrapet i Kristiansand sitter ektemannen til drepte Tone Ilebekk (48) igjen med flere spørsmål enn tidligere.

Morten Andersen (49) hadde vært sammen med Tone Ilebekk (48) i 30 år, og skulle feire 25 års bryllupsdag sammen med henne neste år.

Men 5. desember i fjor ble Ilebekk brutalt drept da hun gikk tur med familiehunden Oskar (2) forbi Wilds Minne skole på Lund i Kristiansand. Hun ble et tilfeldig offer da hun forsøkte å hjelpe 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan, som også ble brutalt knivstukket og drept av en da 15 år gammel gutt.

Dobbeltdrapet i Kristiansand * Mandag 5. desember om ettermiddagen blir Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan (14) knivstukket i skolegården til barneskolen Wilds Minne i Kristiansand. Begge dør av skadene på sykehuset. * Ilebekk var ute og luftet hunden da hun ble knivstukket. * En da 15 år gammel gutt i Hassans omgangskrets erkjente straffskyld i politiavhør dagen etter. * Den nå 16 år gamle gutten har tilstått at han knivstakk Hassan med overlegg, mens Ilebekk ble stukket da hun hadde kommet bort for å se om alt sto bra til med Hassan, som da lå på bakken. * Saken startet i Kristiansand tingrett 19. juni, 21. juni la aktor ned påstand om ti års fengsel for 16-åringen. * 29. juni ble 16-åringen dømt til 11 års forvaring. * 16-åringen har anket saken, og ankesaken går i Agder lagmannsrett 12. -14. september. Kilde: NTB

16-åringen ble i juni dømt til 11 års forvaring, med en minstetid på 7 år og fire måneder for drapene. Han har anket dommen, og denne uken behandles anken i Agder lagmannsrett på tinghuset i Kristiansand.

– Det har vært blytungt. Jeg kan ikke se en angrende gutt, jeg kan ikke det, sier Andersen til VG etter første dag i lagmannsretten.

På spørsmål fra sin forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, om hvilke tanker han gjør seg om drapshandlingene i dag svarte 16-åringen i retten at han skulle ønske han kunne gjort det ugjort.

– Jeg angrer veldig. Og, ja, jeg synes egentlig det er veldig forferdelig å måtte leve med det. Å tenke på de etterlatte spesielt, svarte 16-åringen.

Drapsforsker til retten: – Kan se ut som bagateller



Drapsforsker Vibeke Ottesen var innkalt som vitne av 16-åringens forsvarer, og sa via telefon at det for menn som ikke er i familie med hverandre ikke er uvanlig at drapshandlinger utløses av bagateller.

– For menn som ikke er i familie med hverandre er det regelen, ikke unntaket. Det kan dreie seg om små summer, eller at de har blitt kalt noe. For utenforstående kan det se ut som bagateller, men for de som står i konflikten kan det være altoppslukende, sa Ottesen.

På spørsmål fra Stallemo om hvor stor risikoen er for at noen som har begått et drap begår en ny drapshandling senere, svarte Ottesen at det i Norge er «forsvinnende lite sannsynlig».

– Etter dette sitter jeg igjen med flere spørsmål enn tidligere. De snakket om at han har drept, om «drapet», men han har ikke bare drept én person. Han har drept to personer. Jeg reagerer på at de snakker om at unge gutter kan drepe på grunn av en krangel, men de sier ikke noe om hvorfor Tone ble drept. Slike utsagn mener jeg normaliserer det å drepe en gutt på 14 år, samtidig som Tone ikke blir nevnt, sier Andersen.

ETTERLATTE: Familien til drepte Tone Ilebekk (48) er til stede i Agder lagmannsrett for ankesaken. Her ektemannen Morten Andersen og deres to sønner Simen Ilebekk Andersen Sondre Ilebekk Andersen. Til venstre i bildet statsadvokat Jan Tallaksen og bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye. Foto: NANNA JOHANNESSEN, VG

Sakkyndige: – Lav gjentagelsesfare



Han sier til VG at han oppfattet den drapsdømte 16-åringen som annerledes i retten tirsdag sammenlignet med i tingretten tidligere i år.

– Han virker mer drillet på hva han skal si. Han sier han synes synd på oss som sitter igjen, men han sier ikke noe om de to menneskene han har drept: En gutt på 14 år, og Tone, som var midt i livet. Det virker ikke for meg som om han har noe forhold til at de er døde, sier Andersen.

I retten tirsdag vitnet to av de tre sakkyndige som har vurdert 16-åringen. De har konkludert med at gjentagelsesfaren er lav.

Psykolog og sakkyndig André Dahl Sørensen ble i retten spurt om hva drapshandlingene kunne si om 16-åringens evne til å føle empati.

– Vi har ikke funnet noe tydelig tegn på empatisvikt. Han har ikke vist empati der og da, men vi har ikke grunnlag for å si at det er noe generelt trekk ved ham, sa Dahl Sørensen.

Det reagerer Andersen sterkt på:

– Jeg skjønner ikke hvordan de kan si at han har normal empati. Det er det veldig tungt for oss å høre at de sier, når vi hører hva han sier når han forklarer seg, sier Andersen.

Aktor ba om forvaring



Statsadvokat Jan Tallaksen sa i lagmannsretten at han vil be om forvaringsdom og at Riksadvokaten er enig i denne vurderingen før han ba om at anken forkastes.

– Jeg er veldig glad for at påtalemyndigheten er enig i forvaringsdommen. Jeg håper de står for det, og jeg håper de anker til høyesterett om han ikke blir dømt til forvaring her i lagmannsretten, sier Andersen.

– Er du og familien klar for det?

– Ja, når jeg nå sitter og ser på han i retten og hører det han sier synes jeg det er helt for jævlig å tenke på at han potensielt kan være ute om seks-syv år, sier Andersen.

16-åringens forsvarer sa i retten tirsdag at de ikke mener det er riktig med forvaring.



– Vi mener forvaring ikke er riktig, og at lovens krav for forvaringsdom ikke er oppfylt. Den utmålte lengden på straffen er også for streng, sa Stallemo.

BRUTALT DREPT: Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan (14) ble knivdrept 5. desember i fjor. Den 16 år gamle gutten var bare 15 da han begikk dobbeltdrapet. Privat

«Ekstraordinære omstendigheter»



I dommen fra Kristiansand tingrett fra juni står det at retten kom frem til at det i saken forelå «helt ekstraordinære omstendigheter», basert på en samlet vurdering av saken, og at det var bakgrunnen for at 16-åringen ble idømt forvaring:

«Sentralt i denne vurderingen er iherdigheten i drapshandlingene – 60 knivstikk mot sentrale organer. Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første. At han ikke har noen sperrer mot å begå et nytt drap når han ser konsekvensen av knivstikkingen mot Hassan, viser at han er farlig», står det i dommen.

Ilebekk ble påført 32 omfattende knivstikk, og Hassan ble stukket 28 ganger.

16-åringen er den andre personen i Norge under 18 år som er dømt til forvaring. Den første mindreårige som ble dømt til forvaring var jenta som er dømt for drapet på en ansatt ved en barnevernsinstitusjon i Vollen i Asker. Hun var 15 år da drapet ble begått og idømt ni års forvaring.

