KRISTIANSAND (VG) – Tone var det beste og viktigste i livet vårt, sier mannen til drepte Tone Ilebekk (48). Nå ønsker han å snakke med den drapstiltalte 16-åringen.

– Jeg er ikke en sint og bitter person, men nå er jeg det. Jeg er bitter, sier Morten Andersen.

Han stryker hunden Oskar (2), som ligger og hviler i sofaen i familiens utestue i hagen på Lund i Kristiansand, kjærlig over pelsen. Den lille stuen er innredet med kjøkken, et langt bord, elektrisk peis og duse farger.

På bordet står tente stearinlys ved siden av et innrammet bilde av Tone Ilebekk (48).

– Jeg pleide aldri å tenne lys før. Det var noe Tone pleide å gjøre. Nå gjør jeg det nesten hver dag, forteller han.

I den frodige hagen rundt er gresset nyklipt og syrinbuskene står i full blomst.

Tilfeldig offer



Det er bare litt over seks måneder siden Mortens kone, Tone Ilebekk (48), ble brutalt drept ved Wilds Minne skole i Kristiansand da hun var ute og luftet familiehunden Oskar.

Drapsstedet er bare 550 meter unna familieboligen

– Han satt ved siden av henne og passet på hele tiden vet du, forteller Morten, og ser ned på den brune hunden.

Tone ble et tilfeldig offer da hun gikk bort for å hjelpe drapsofferet Jakob Abdullahi Hassan (14), som hadde blitt knivstukket av den da 15 år gamle gutten.

I avhør sa 16-åringen at Ilebekk «absolutt» skulle hjelpe, og svart henne at det gikk fint, og at Hassan hadde fått et epilepsianfall. Han hevdet i forklaringen sin at han sa til Ilebekk at han hadde ringt Hassans mor, og at hun var på vei.

16-åringen har fortalt at han tenkte på å knivstikke Oskar også, men skal ha forklart at han ikke hadde «hjerte til det», og at den ikke hadde gjort noe galt før han la til: «det hadde for så vidt ikke Tone heller».

Både Ilebekk og Hassan ble knivstukket et titalls ganger før de døde av skadene.

GODT SELSKAP: Tone Ilebekk (48) var ute og luftet hunden Oskar (2) da hun forsøkte å hjelpe 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan fra den nå drapstiltalte 16-åringen. I dag finner Morten trøst og selskap i hunden. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

Lukket rett



Hver dag går Morten forbi stedet ved skolen hvor kona ble drept.

De to hadde vært sammen i 30 år, og skulle feire 25 års bryllupsdag neste år.

– Jeg går forbi der hver dag med Oskar, og når jeg skal til båten. I begynnelsen var det helt grusomt. Begge guttene våre gikk på skole der, sier Morten.

Denne uken møter 16-åringen i Kristiansand tingrett tiltalt for dobbeltdrapet – for lukket rett. Det innebærer at noen pårørende og støttepersoner får være til stede, samt pressen.

Hovedregelen i Norge er at rettsmøter er offentlige, men ifølge domstolsloven kan et rettsmøte lukkes helt eller delvis blant annet dersom en tiltalt er under 18 år. I kjennelsen fra Kristiansand tingrett heter det at retten har kommet fram til at tiltaltes alder alene er tilstrekkelig for å kunne lukke dørene.

– Da jeg fikk kjennelsen om at det skal gå for lukket rett så jeg rødt. Jeg synes det er så urettferdig at de beskytter ham på den måten. Han er 16 år gammel, men han er en drapsmann. Jeg føler at de tar mer hensyn til en drapsmann enn vi som sitter igjen og er ofrene. For oss hadde det vært en støtte om vi kunne hatt med oss venner og folk som bryr seg om oss, sier Morten.

– Jeg vil at saken skal gå for åpen rett slik at alt kunne kommet frem. Det er mange som spør meg om saken, og hvis det hadde vært tilfelle hadde jeg sluppet å forklare hele tiden. Etter hvert blir det en belastning, sier han.

BITTER: Morten Andersen (49) er sint og bitter for at rettssaken mot 16-åringen som har innrømmet å ha drept kona hans, Tone Ilebekk (48) i desember i fjor, går for lukkede dører. Her med hunden Oskar (2) i familiens utestue i familiens bolig på Lund i Kristiansand som han og Tone innredet sammen. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

– Bitter



Tiden etter at han mistet kona, og deres to sønner mistet moren, har vært ubeskrivelig tung, forteller Morten.

– Jeg kan ligge våken om kveldene og spørre meg selv «er det bare jeg som er så utrolig sint fordi han har drept kona mi?». Men, nei. Jeg får det ikke til å gå opp at han skal beskyttes på den måten når han har drept to personer. Jeg er bitter for at han får det jeg mener er en ekstra beskyttelse på grunn av sin lave alder. På grunn av det tror jeg også han vil få en lav straff. Jeg tror han vil være ute av fengsel innen han er 21 år gammel, sier Andersen.

– Frykter du det?

– Jeg kan ikke det. Det som er viktig for meg er følgende: Han har tatt fra oss det beste i verden. Den aller viktigste i våre liv. Han har frarøvet mine fremtidige barnebarn en bestemor. Han har ødelagt så enormt mye av våre liv. Etter saken må vi glemme at han eksisterer. Det er noe jeg jobber med, å tenke at vi en dag må komme oss videre. Jeg vil komme meg tilbake i jobb, og livet må gå videre. Hvis vi hele tiden skal gå og tenke på ham og den straffen han får, så kommer ikke det til å gå.

Morten sier at han reagerer spesielt på at 16-åringen hadde en kniv som er ulovlig i Norge, og at han ifølge politiet hadde 1700 internett-søk relatert til kriminelle handlinger i perioden juli til september 2016.

Vil snakke med tiltalte



Han sier han gjerne skulle ha snakket med 16-åringen for å forstå hvorfor han gjorde det han gjorde.

– Jeg kunne tenke meg å treffe ham og høre hva han har å si og hva han tenker. Jeg håper han vet hva han har tatt fra oss, og den sorgen han har påført oss. Jeg lurer på om han skjønner hvor vanskelig vi har det. Jeg håper han kjenner på det han har gjort hver eneste dag, sier Morten.

– Er du klar for det?

– Ja, det er jeg. Jeg lurer på hva han tenker, og om han har empati, sier Andersen.

I retten mandag spurte statsadvokat Jan Tallaksen den tiltalte 16-åringen om hva han tenker om det han gjorde i dag.

– Jeg tenker at det var en meningsløs handling. Jeg synes ikke det var et lurt valg å ta. Jeg angrer på det jeg gjorde. Det er ikke bare for min egen del, men for alle som er blitt rammet av hendelsen, svarte han.

16-åringen forsvarer Svein Kjetil Stallemo sier til VG at 16-åringen flere ganger har sagt i avhør at han angrer på det han har gjort.

– Det er noe han har sagt i avhør flere ganger tidligere, sier Stallemo.

– Tones ektemann sier han kunne tenke seg å snakke med ham for å spørre om han forstår hva han har påført dem. Er det noe som kunne være aktuelt?

– Dette er første gang jeg hører noe om det, så det har ikke vært noe tema, sier Stallemo til VG.

Tingrettsdommer Ben Fegran ba 16-åringen om å forklare hvorfor han angrer i retten mandag.

– Det er en kjip ting å vite resten av livet. At man har tatt to liv. For min del, jeg må være i fengsel store deler av livet. Og den smerten de pårørende er utsatt for, det er kjipt, svarte 16-åringen.

Etter at Tone ble drept har Morten engasjert seg i å forebygge kriminalitet i det lokale ungdomsmiljøet på Lund.

– Jeg har vært med på en byvandring med representanter for kommunen og sett på hva som kan gjøres. Nå er det både dag- og natteravner her, og gjerdene på gamle Kristiansand Stadion er blitt fjernet. Jeg ønsker at det skal settes mer fokus på at Lund ikke skal bli et samlingssted for kriminell ungdom. Vi bodde i leilighet i byen før, men valgte å flytte hit fordi vi mente det var et trygt område, sier Andersen.

Det viktigste for Morten nå er å ivareta sønnene:

– Jeg bruker mye tid på å tenke på saken og hva som kommer til å skje videre, men mest av alt tenker jeg på guttene våre. Det er vondt som far å se at barna ikke har det godt. Jeg er redd de går og tenker for mye, men er takknemlig for den hjelpen de har fått av venner, kjærester og arbeidsgivere.

GÅR TUR: Morten (49) lufter hunden Oskar (2). Hver dag går han forbi stedet ved skolen hvor Tone ble drept. – I begynnelsen var det grusomt, sier han. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

– Kan aldri bli normalt



Etter rettssaken ønsker han at familien skal klare å ha en så normal hverdag som mulig, men han frykter at saken vil måtte gå videre i rettssystemet til lagmannsretten.

– Vi må klare å gi slipp på sinnet og komme oss videre. Hvis vi skal gå og tenke på drapsmannen hver dag, kommer det til å spise oss opp, sier Morten.

Nå bruker han selv mye tid på sjøen for å koble av, han planter i hagen og tilbringer tid med venner.

– Tone og jeg var i den alderen hvor vi igjen hadde fått «alenetid», så vi hadde planlagt flere reiser med venner. Jeg dro på en tur nå i vår – en sykkeltur i Italia, men jeg har avlyst to andre turer. Det ble for vanskelig uten Tone, sier Morten.

Han sier at selv om han ønsker at livet skal normalisere seg, så vil det aldri bli som det var.

– Det kan aldri bli normalt, men jeg håper vi kan få til en slags normalisert hverdag igjen. Nå gleder jeg meg ikke til noe. Før gledet jeg meg til å komme hjem, men det gjør jeg ikke mer. Det blir fort ensomt, sier han.

–Men det er jo heldigvis godt selskap i han her da, sier Morten, og ser ned på Oskar (2).

Morten sier at han gjerne vil takke flere som har hjulpet dem de siste seks månedene:

– Støtten fra lokalmiljøet har vært helt enorm. Etter at Tone ble drept fikk jeg 1700 tekstmeldinger med kondolanser og støttemeldinger. Folk leverte mat på døren til oss. Jeg er også takknemlig for støtte og forståelse fra både kolleger og arbeidsgiverne til sønnene våre. De har virkelig strukket seg langt, sier han.

