Drapssiktet 15-åring ble innlagt på psykiatrisk sykehus etter avhør

KRISTIANSAND (VG) Ifølge guttens forsvarer var 15-åringen ikke i stand til å stille i onsdagens fengslingsmøte.

Fengslingsmøtet der politiet i dag la frem sine bevis mot den dobbeltdrapssiktede 15-åringen, gikk for lukkede dører.

Han ble der varetektsfengslet for to uker, med brev- og besøksforbud.

Gutten selv var ikke til stede da retten ble satt, men ble representert av sin forsvarer Svein Kjetil Stallemo.

– Han er veldig sterkt preget. Han ble først avhørt som vitne, men et stykke ut i avhøret fikk han endret status til siktet. Det ble utover kvelden i går avsluttet. Han ble fremstilt for lege og innlagt på psykiatrisk sykehus i natt. Der har han vært til utover dagen i dag. Dagen i dag har bestått av kontakt med politiet og visse undersøkelser, sier Stallemo til VG etter dagens fengslingsmøte.

Rektor ved 15-åringens skole: – Det er mange som er lei seg

Det er bedt om at han blir fengslet i to uker.

– Nå som han er skrevet ut fra sykehus, så er bruk av varetekt eneste alternativ for politiet. Det har de bedt om og hvis tingretten aksepterer det, så vil det være for en periode på to uker. På grunn av hans alder, så kan han ikke sitte i Kristiansand. Han må sitte et sted hvor de kan ivareta hans situasjon, både i forhold til alder og helsesituasjonen tatt i betraktning, fortsetter Stallemo.

Aktiv i menighet

15-åringen har vært aktiv i en lokal, kristen menighet helt frem til den siste tiden. Bekjente av familien reagerte med sjokk og vantro da drapssiktelsen ble kjent i dag.

– Det var virkelig et megasjokk. Dersom han kan gjøre noe slik, så kan alle gjøre det. Nå vet ikke jeg hva som foregår på gutterommene i det miljøet han har gått i, men jeg tenker at dette virker helt uforståelig. Han er en snill og grei gutt, sier en kvinne VG har snakket med.

Konfrontert med bevis

Politiet fattet mistanke til gutten tirsdag, og foretok en rekke etterforskningsskritt, både tekniske og taktiske. Ved 21-tiden i går ble den etnisk norske gutten siktet for drapene.

– Gutten ble presentert for siktelsen og fortalte nærmest umiddelbart at det var han som hadde utført drapene, sier sjef for Felles kriminalenhet, Terje Kaddeberg Skaar, i Agder politidistrikt.

Bistandsadvokat: – Virker som om Tone kom tilfeldig opp i det

Politiet har med vilje holdt tilbake en rekke opplysninger fra offentligheten, som kun gjerningspersonen kunne vite.



– Han ga en detaljert forklaring for politiet i avhør. Ut fra innholdet, fester politiet lit til hans forklaring. Vi har ingen konkrete holdepunkter for at det har vært flere enn én gjerningsperson, sier Skaar.