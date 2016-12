Drapsmysteriet i Kristiansand: Slik skal politiet finne drapsmannen

KRISTIANSAND (VG): Politiet er nå inne i den mest hektiske fasen i etterforskningsarbeidet. De jobber antageligvis med to hovedhypoteser.

Politiet i Kristiansand jobber på høygir i dag, med både taktisk og teknisk bistand fra Kripos.

De vet at de er inne i den mest kritiske delen av etterforskningen: Startfasen, der sporene fortsatt er ferske og vitner husker detaljer de kan glemme senere.

– Etterforskningsledelsen sitter i møte med Kripos nå. Vi er inne i en svært intensiv periode i etterforskningen, der mange spor skal sjekkes inn eller ut, sier kommunikasjonssjef Svein Enersen til VG.

Flere hundre meter fra der Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) ble påført dødelige knivstikk går krimteknikere i hvite dresser i 16-tiden tirsdag gatelangs med hund.

De siste timene har de søkt i et stadig større område rundt åstedet. Da mørket begynte å senke seg i Kristiansand, iførte de seg hodelykter for å se i buskas og søppeldunker.

GRAFIKK: TOM Byermoen

To hovedhypoteser



I omfattende saker som drapsetterforskningen i Kristiansand, deler man mannskapene i flere grupper som jobber med ulike prosjekt.

Noen jobber med vitneavhør og rundspørringer, andre tar imot og bearbeider tips, taktiske eksperter sammenfatter alle trådene, mens krimteknikerne saumfarer åsted i jakten på spor etter gjerningspersonen eller -personene.

Politiet skal ha gjennomført titalls avhør siden i går med den hensikt å kartlegge om noen har merket noe unormalt. NRK melder også at venner av den drepte 14-åringen har vært til avhør.

Forfatter og tidligere etterforsker i Vestfold politidistrikt, Jørn Lier Horst, mener det peker seg ut to hypoteser for politiet i etterforskningen av dobbeltdrapene:

– Vi vet at det ikke er noen relasjon mellom de to ofrene. Ofte er det en relasjon mellom offer og gjerningsmann, så én hypotese er jo at det nettopp er det: En relasjon mellom ett av ofrene og ukjent gjerningsmann, og at det andre offeret har vært tilfeldig til stede, prøvd å gripe inn og blitt et uskyldig offer oppi det hele.

– Farlig hvis det er tilfeldige ofre

Horst peker også på muligheten for at gjerningsmannen har slått til mot helt tilfeldige ofre.

– Den mer skremmende hypotesen er at det ikke er noen slik relasjon, og at man står ovenfor en helt ukjent og fremmed gjerningsmann. Da har vi en farlig situasjon, for da har vi en person som har vist både vilje og evne til å utføre dødelig vold overfor tilfeldige ofre, og da kan det skje igjen.

At politiet sier at de hverken har noen mistenkte eller pågrepne, gjør at de står ovenfor en vanskelig oppgave, sier Horst.

– Det betyr at de står overfor en veldig omfattende og vanskelig oppgave. Ved sånne hendelser på offentlig sted pleier det å peke seg ut en retning på etterforskningen ganske raskt, men det høres det ikke ut som de har her. Det handler om å både jobbe bredt og gå i dybden på enkeltspor og enkeltopplysninger, sier han.

Flere viktige tråder



Her er politiets viktigste tråder:

• Ofrenes bevegelser før drapet.

Tone Ilebrekk forlot jobben klokken 14.40, og gikk hjem til boligen sin rett i nærheten. Der hentet hun hunden og gikk sin vanlige tur etter jobb. Jakob Abdulla var på skolen mandag, men det er så langt ikke kjent om han var der helt til undervisningen vanligvis slutter ved 14.45-tiden. Et sentralt spor for politiet er hvorfor 14-åringen dro til en helt annen del av byen, på den andre siden av sentrum for der han bor og går på skole.

• Kartlegging av ofrene

Politiet søker alltid å avdekke alt av opplysninger om drapsofre, for å se om drapsmotiv ligger skjult i deres bakgrunn eller relasjoner. Hvem har de hatt kontakt med den siste tiden? Har de ligget i konflikt med noen?

• Elektroniske spor

I den digitale hverdagen de aller fleste er en del av, finnes det et vell av muligheter for politiet. Både ofrenes kontakt på mobiltelefoner og sosiale medier kan gi kritiske spor i den videre etterforskningen.

Samtidig sikrer politiet tidlig teledata fra basestasjoner rundt drapsåstedet. Materialet fra et tettbefolket sted som Kristiansand er enormt, men i en langtrukken og vanskelig etterforskning kan det gi avgjørende spor i jakten på gjerningspersoner.

• Tekniske bevis

Begge de to drapsofrene er sendt til obduksjon, der rettsmedisinere og tekniske etterforskere saumfarer klær, eiendeler og annet i jakten på biologiske spor fra gjerningspersoner.

Samtidig undersøker teknikere åstedet og området rundt i jakten på eventuelle spor fra gjerningspersoner. Håpet vil alltid være at det er avgitt DNA i form av blod, hårstrå eller hudavskrap som kan nagle den skyldige til selve gjerningen.