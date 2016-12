Drapsavhøret kan bli krevd avvist som bevis

KRISTIANSAND (VG) Forsvarer Svein Kjetil Stallemo vurderer å begjære at deler av avhøret med den dobbeltdrapssiktede 15-åringen erklæres som ugyldig.

Forsvarer mener politiets fremgangsmåte i forbindelse avhøret av 15-åringen er uakseptabel.

– Avhøret fortsatte uten forsvarer etter at han var erklært siktet. Det mener jeg er i strid med regelverket, sier Stallemo.

Politiet mener imidlertid ikke de har gjort noe galt og viser til at 15-åringen selv ønsket å forklare seg.

– Vi foretok vurderinger om det var forsvarlig å avhøre ham på måten han fremsto overfor politiet, og gutten og verge var kjent med at han ikke hadde plikt til å forklare seg og at han hadde rett på forsvarer, opplyser sjef for felles kriminalenheten Terje Kaddeberg Skaar i en pressemelding.

Selv om siktede ikke ønsker forsvarer, så har politi og påtalemyndighet en selvstendig plikt til å vurdere om det foreligger særskilte forhold som gjør at det likevel bør være forsvarer til stede i avhøret.

I dette tilfellet var siktede så ung at han ikke kunne ha blitt straffet for handlingen dersom dobbeltdrapet hadde skjedd før sommeren.

– Avhøret er tatt opp på lyd og bilde, men jeg har ikke mottatt det ennå. Når jeg har fått det, så vil jeg skaffe meg en detaljert oversikt over hvordan dette forløp. Hvem som var til stede, hva som ble sagt og hva han forklarte etter at han fikk status som siktet, forteller forsvarer Svein Kjetil Stallemo til VG.

DOBBELTDRAP: Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) ble knivstukket til døde i Kristiansand mandag kveld. Foto: Privat

Han vet ikke hvor lenge avhøret pågikk etter at 15-åringen ble siktet for drap.

– En mulig konsekvens er at den delen av avhøret som ble tatt etter at han ble erklært siktet ikke kan tjene som bevis i saken. Da må gjøre oppmerksom på, av hensyn til de etterlatte, at det viktigste faktum – at han har erkjent – ikke vil forandres, sier Stallemo.

– Selv om erkjennelsen står, så er det så mange flere omstendigheter rundt et drap som har betydning, så det er åpenbart at han skulle hatt en forsvarer å konferere med først og som også kunne vært til stede under avhøret, mener Stallemo.

Ifølge politiet har de også flere tekniske bevis som knytter 15-åringen til drapene. Han har selv påvist det som skal være drapsvåpenet og politiet har sikret seg DNA-bevis som knytter ham til handlingen.