Dobbeltdrapstiltalt 16-åring i retten: – Før jeg møtte Jakob tok jeg kniven ut av sekken og la den i lommen

KRISTIANSAND (VG) 16-åringen som er tiltalt for drapene på Jacob Hassan (14) og Tone Ihlebekk (48) forklarte seg i retten mandag om hva som skjedde drapsdagen.

Da Aktor Jan Tallaksen leste opp tiltalen for 16-åringen i retten spurte rettens administrator Ben Fergran om han erkjenner straffskyld.

– Ja, svarte 16-åringen.

Like etter klokken 09.30 startet 16-åringen sin forklaring. Rettens administrator ba han redegjøre for hendelsene 5. desember og om sitt forhold til 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan.

– Jakob, jeg har hatet han ganske lenge. Blant annet fordi han har stjålet penger fra meg – og respekt, sa 16-åringen.

VG har tidligere skrevet at 16-åringen har forklart i avhør at han har sagt han drepte Hassan på grunn av en angivelig hasjbløff.

Han forklarte videre at han følte seg lurt av Jakob fordi han skyldte han penger, og fordi han hadde lurt ham om hvor han var helgen før. Han forteller at han hadde en vanlig dag på skolen og avtalte å møte 14-åringen i byen etter skolen.

– Jeg hadde fortsatt raseri i meg etter det jeg hadde fått vite, sa 16-åringen og viste til at han følte seg lurt av Hassan, blant annet fordi han skyldte han penger og fordi han skal ha blitt fortalt at Hassan var i Danmark helgen før.

– Jeg tror han hadde en tanke om at jeg skulle gjøre noe med han. Eventuelt true han eller banke han. Jeg ringte han og sa jeg var i byen, spurte han om vi kunne møtes, og da gjorde vi det.

Tok frem kniven



– Før jeg møtte Jakob tok jeg kniven ut av sekken og la den i lommen, sa han.

16- åringen sa deretter at han tok frem kniven mens Hassan var opptatt med å se på mobiltelefonen.

– Jeg tok frem kniven med venstre hånd, tok den bak ryggen og tok den ut av dekselet – eller sliren, og gjorde den klar til kampmodus, forklarte han om øyeblikket før han angrep Hassan.

16-åringen forklarte deretter detaljert om hvordan han knivstakk 14-åringen et titalls ganger, og deretter om Tone Ilebekk (48) som tilfeldigvis kom gående forbi og ville hjelpe.

– Da jeg så Tone komme la jeg bort telefonen. Hun kom med hunden sin. Hun spurte om alt gikk fint. Jeg sa, ja ja, at Jakob har hatt epilepsianfall og at jeg hadde ringt moren hans. Så spurte hun om jeg hadde lagt han i stabilt sideleie. Da hun bøyde seg ned for å – jeg vet ikke hva hun skulle egentlig. så, uten å tenke over det … jeg var litt stresset da, og visste ikke hva jeg skulle gjøre – så knivstikker jeg henne i ryggen da hun bøyde seg ned.

– Du har sagt tidligere, at du har tenkt tanken og at Jakob var en person du hadde lyst å drepe. Hadde du en plan?, spurte statsadvokat Jan Tallaksen.

– Jeg hadde ikke en konkret plan, svarte 16-åringen.

I Kristiansand tingrett: Bistandsadvokat Kristine Eide representerer familien til Jakob Abdullahi Hassan og bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye representerer familien til Tone Ilebekk. Her med statsadvokat Jan Tallaksen. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

– Berørte hele byen



– Dette er en svært alvorlig, og ikke minst trist sak. Det er en trist sak fordi den 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan og 48 år gamle Tone Ilebekk ble brutalt drept ved Wilds minne skole i Kristiansand i fjor. Foreldre og søsken mistet et barn og en bror, og en mann og barn mistet sin kone og mor, innledet statsadvokat Jan Tallaksen i retten mandag.

Tallaksen sa at drapshandlingene 5. desember i fjor berørte hele byen.



– Jeg tror vi som står utenfor vanskelig kan sette oss inn i den smerte som de etterlatte opplever – og fortsatt opplever, men jeg tror alle forstår fortvilelsen og savnet av noe som fremstår så uforståelig. Drap er den mest alvorlige handlingen vi behandler i vårt strafferom. Følgene er avsluttende, og det er ingen vei tilbake. Det er derfor samfunnet ser så alvorlig på dette, noe som gjenspeiles i loven. Selv om dette også gjenspeiles i det faktum at den tiltalte var under 18 år da dette skjedde.

Han sa videre at han i straffesaken vil føre bevis for at 16-åringen er skyldig i henhold til tiltalen.

– Har hørt at han erkjenner straffskyld for de to drapene. Vi vil høre tiltales forklaring og høre vitner slik at retten har et solid grunnlag for sin avgjørelse, sa statsadvokaten.

I tidligere avhør har gutten, som på drapsdagen var 15 år, forklart i detalj hva som skjedde dagen han skal ha drept Jakob Abdullahi Hassan (14) etter en angivelig hasjbløff, og hvordan Ilebekk ble et tilfeldig offer da hun tilfeldigvis kom til stedet for å hjelpe Hassan.

Lukket rett



16-åringens forsvarer Svein Kjetil Stallemo har begjært at rettssaken i Kristiansand tingrett skal gå for lukkede dører, noe han har fått medhold ifra aktor.

Den fire dager lange rettssaken vil gjennomføres med pressen og noen av de pårørende og støttepersoner til stede.

Hovedregelen i Norge er at rettsmøter er offentlige, men ifølge domstolsloven kan et rettsmøte lukkes helt eller delvis blant annet dersom en tiltalt er under 18 år.

I kjennelsen fra tingretten står det at retten har kommet fram til at tiltaltes alder alene er tilstrekkelig for å kunne lukke dørene i saken.

– Tilregnelig



Forsvarer Svein Kjetil Stallemo skal ikke føre noen vitner i løpet av de fire dagene rettssaken skal pågå. Han bekrefter at hans klient har vært gjennom omfattende og brede undersøkelser med tanke på tilregnelighet og risiko for ny voldsatferd.

– Konklusjonen på dette er at han er tilregnelig, og at det skal være lav risiko for ny voldsatferd, sier Stallemo til NRK.

I tillegg til 16-åringen, skal den første politimannen som kom fram til åstedet på Wilds Minne skole forklare seg mandag. Det samme skal spesialetterforsker Cato Meijer og politioverbetjent Arvid Bjelkåsen i Kripos.

