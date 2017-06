Dobbeltdrapstiltalt 16-åring i retten: – Det var en meningsløs handling

KRISTIANSAND (VG) Den dobbeltdrapstiltalte 16-åringen svarte i retten mandag at han angrer på det han gjorde.

I slutten av statsadvokat Jan Tallaksens utspørring av den dobbeltdrapstiltalte 16-åringen i Kristiansand tingrett mandag spurte han den tiltalte om han tenker om det han gjorde i dag.

– Jeg tenker at det var en meningsløs handling. Jeg synes ikke det var et lurt valg å ta. Jeg angrer på det jeg gjorde, sa 16-åringen i retten.

– Det er ikke bare for min egen del, men for alle som er blitt rammet av hendelsen, sa han.

Mandag har gutten, som på drapsdagen var 15 år, forklart i detalj hva som skjedde dagen han skal ha drept Jakob Abdullahi Hassan (14) etter en angivelig hasjbløff, og hvordan Ilebekk ble et tilfeldig offer da hun tilfeldigvis kom til stedet for å hjelpe Hassan.

– Kunne latt være å gjøre det jeg gjorde



Guttens forsvarer Svein Kjetil Stallemo spurte også 16-åringen om han hadde uttrykt anger for drapene tidligere:

– Sa du noe om det da du ble pågrepet?

– Ja, jeg har sagt det i avhør tidligere, svarte 16-åringen.

– Kan du forklare hvorfor du angrer, spurte tingrettsdommer Ben Fegran.

– Det er en kjip ting å vite resten av livet. At man har tatt to liv. For min del, jeg må være i fengsel resten av livet. Og den smerten de pårørende er utsatt for, det er kjipt, svarte 16-åringen.

– Sett i ettertid, hvordan burde du løst denne konflikten med Jakob? spurte tingrettsdommer Fegran.

– Jeg har tenkt at jeg kunne tatt det opp med politiet, men jeg vet ikke om jeg hadde fått pengene mine tilbake da, svarte 16-åringen.

– Hva kunne eller burde du gjort annerledes, spurte så dommeren.

– Jeg kunne latt være å gjøre det jeg gjorde 5. desember, svarte 16-åringen.

Bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye, som representerer familien til drepte Tone Ilebekk (48), spurte 16-åringen hvordan han opplever situasjonen han nå befinner seg i:

– Det er overveldende. Det er litt for vanskelig å håndtere, svarte han.

Synes du det er en alvorlig situasjon, spurte Karlsen Westbye:

– Ja, svarte han.

Les også: Tone ble drept da hun forsøkte å hjelpe

Les mer under bildet.

UTSPØRRING I RETTEN: Bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye, som representerer familien til drepte Tone Ilebekk, og statsadvokat Jan Tallaksen har stilt spørsmål til den drapstiltalte 16-åringen i retten mandag. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

Hatet Jakob (14)



I retten mandag har 16-åringen forklart seg detaljert om hendelsene den 5. desember i fjor.

– Jakob, jeg har hatet han ganske lenge. Blant annet fordi han har stjålet penger fra meg – og respekt, svarte han på spørsmål fra tingrettsdommeren om hans forhold til 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan mandag morgen.

Statsadvokat Tallaksen bruker mye tid i sin utspørring av 16-åringen til å spørre om hvordan han gjennomførte drapene, hva han tenkte i gjerningsøyeblikket og når han bestemte seg for å drepe Jakob og Tone.

– Da jeg så Tone komme la jeg bort telefonen. Hun kom med hunden sin. Hun spurte om alt gikk fint. Jeg sa, ja ja, at Jakob har hatt epilepsianfall og at jeg hadde ringt moren hans. Så spurte hun om jeg hadde lagt han i stabilt sideleie. Da hun bøyde seg ned for å – jeg vet ikke hva hun skulle egentlig. så, uten å tenke over det … jeg var litt stresset da, og visste ikke hva jeg skulle gjøre – så knivstikker jeg henne i ryggen da hun bøyde seg ned.

– Du har sagt tidligere, at du har tenkt tanken og at Jakob var en person du hadde lyst å drepe. Hadde du en plan? spurte statsadvokat Jan Tallaksen.

– Jeg hadde ikke en konkret plan, svarte 16-åringen.

Bakgrunn: 15-åringen møtte til avhør i blodige klær

Kjøpte drapskniven på skoletur

Statsadvokat Jan Tallaksen spurte etter lunsj mandag 16-åringen om kniven han brukte til å begå drapene.

16-åringen fortalte at han kjøpte kniven i utlandet – i Latvia.

Hva skulle du med den, spurte Tallaksen.

– Jeg synes bare den var fet å ha. Jeg liker kniver generelt, svarte 16-åringen.

Han fortalte videre at han pleide å gå med lommekniv på skolen, og at han i tillegg til drapsvåpenet, som er en såkalt «butterflykniv», eier en springkniv og en butterflykniv til.

Tiltalte har tidligere mandag forklart at han også ved tidligere anledninger har hatt med kniv på skolen.

Les også: TV 2: Dobbeltdrapssiktet sa i avhør at han hadde planlagt å drepe Jakob (14)

Satt mobilen i flymodus



Statsadvokaten spurte så 16-åringen om utfallet kunne vært annerledes:



– Var det noen andre måter å løse dette på enn å stikke Jakob, spurte Tallaksen?

Ja, jeg har tenkt mye på det i ettertid, svarte 16-åringen.

– Men hva kunne du gjort?

– Jeg kunne jo bare ha gått vekk, sa 16-åringen.

Når du hadde startet, kunne du ha stoppet da, spurte Tallaksen:

– Ja.

– Vurderte du det?

– Som sagt tenkte jeg ikke så mye i øyeblikket, svarte 16-åringen.

16-åringen fortalte på spørsmål at han satte mobilen sin i flymodus etter å ha begått drapene:

– Etter at jeg hadde knivstukket begge, tok jeg den i flymodus. Jeg tenkte jeg ikke skulle legge igjen noen digitale spor, sa han.

Les mer: Det ukjente dramaet på skoleplassen: Tone lot seg ikke lure av 15-åringen. Det kostet henne livet