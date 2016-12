Dobbeltdrapssiktet gutt sier Tone Ilebekk (48) var tilfeldig offer

I et nytt avhør med politiet sier 15-åringen som er siktet for dobbeltdrapet i Kristiansand, at Tone Ilebekk (48) var et tilfeldig offer.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

15-åringen som er siktet for dobbeltdrapet ved Wilds Minne skole i Kristiansand 5. desember har i dag sittet i et fem timer langt avhør.

Avhøret ble gjennomført på et lensmannskontor i Hordaland, da 15-åringen sitter varetektsfengslet i et fengsel i Bergen, som er laget for unge lovbrytere mellom 15 og 18 år.

Ifølge politiet fremsto gutten som samarbeidsvillig, og ga en detaljert forklaring til politiet.

Bakgrunn: 15-åringen møtte til avhør i blodige klær

– Det fremstår gjennom avhøret i dag at Tone Ilebekk var et tilfeldig offer, sier sjef for Felles kriminalenhet Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt, i en pressemelding.

Tobarnsmoren og barnehageassistenten var på tur med hunden og ble drept da hun prøvde å gripe inn et slagsmål mellom den drepte Jakob Hassan (14) og den siktede 15-åringen.

Ilebekk ble bisatt fra Oddernes kirke torsdag. Familien ba pressen om ikke å dekke seremonien.

Les også: Slik forsøkte gutten å skjule dobbeltdrapet

DREPT I KRISTIANSAND Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan (14) døde mandag i forrige uke etter at de ble påført flere knivstikk ved Wilds Minne skole på Lund Kristiansand. Foto: Privat

Vil ikke si noe om motiv



– Motivet for handlingene var tema i avhøret, men politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på dette ettersom saken fortsatt er under etterforskning, sier Kaddeberg Skaar.

Jakob og den siktede har tidligere spilt i samme fotballklubb og skal ha kjent hverandre over noe tid.

Mandag denne uken ble 14-åringen gravlagt fra Oddernes kapell, og flere hundre mennesker fulgte Jakob til graven.

To dager etter drapet ble 15-åringen varetektsfengslet for to uker, etter at han hadde vært innlagt på psykiatrisk avdeling.

– Politiet vil begjære ham fengslet i ytterligere to uker, sier Kaddeberg Skaar.

Aktiv i menighet

15-åringen har vært aktiv i en lokal, kristen menighet helt frem til den siste tiden.

Ifølge VGs opplysninger kommer 15-åringen fra en ressurssterk og religiøs familie.

Bekjente av familien reagerte med sjokk og vantro da drapssiktelsen ble kjent i dag.

– Det var virkelig et megasjokk. Dersom han kan gjøre noe slik, så kan alle gjøre det. Nå vet ikke jeg hva som foregår på gutterommene i det miljøet han har gått i, men jeg tenker at dette virker helt uforståelig. Han er en snill og grei gutt, sier en kvinne VG har snakket med.

Les også: Siktede og Jakob (14) spilte i samme fotballklubb

Etterforsket ungdomsmiljø



Etter det VG erfarer, hadde også politiet brukt mye tid på avhør og etterforskning i ungdomsmiljøet rundt den drepte Jakob.



De hadde også sikret seg overvåkingsbilder fra bussen han tok sammen 15-åringen til åstedet.

Som VG har skrevet tidligere hadde 15-åringen på seg flere av de samme klærne som han brukte under drapet da han ankom politihuset for å avhøres.

De andre plaggene som ble brukt skal ha blitt sikret av politiet hjemme hos foreldrene.

Han skal også ha vist politiet hvor han kastet drapsvåpenet etter at han hadde knivstukket Ilebekk og Jakob.