Dobbeltdrapssiktet gutt (15) aktiv i lokal menighet

KRISTIANSAND (VG) 15-åringen har helt frem til det siste vært aktiv i den lokale kristne menigheten. I går kveld innrømte han drap på to mennesker.

Ifølge politiet valgte han å tilstå dobbeltdrapet på Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) nærmest umiddelbart.

Ifølge VGs opplysninger kommer 15-åringen fra en ressurssterk, religiøs familie, og har deltatt på arrangementer i en lokal menighet helt frem til den siste tiden før drapet.

Politiet har ikke gått inn på noe motiv for dobbeltdrapet, men 15-åringen blir fremstilt for varetekt klokken 13.30 i dag.

På pressekonferansen kom det frem at de mener gutten har tatt bussen med Jakob like før drapet skjedde. I går vurderte politiet å offentliggjøre en overvåkingsvideo fra bussen.

– Snill og grei gutt



En bekjent av familien sier hun fikk sjokk da hun hørte at det er 15-åringen som har innrømmet dobbeltdrapet.

– Det var virkelig et megasjokk. Dersom han kan gjøre noe slik, så kan alle gjøre det. Han er den jeg minst kunne tenke meg kunne gjøre noe slik. Nå vet ikke jeg hva som foregår på gutterommene i det miljøet han har gått i, men jeg tenker at dette virker helt uforståelig. Han er en snill og grei gutt, sier kvinnen VG har snakket med.

15-åringen var nylig på konfirmantleir sammen med andre jevnaldrende i menigheten.

– Foreldrene til denne gutten er aktive i menigheten. De har stilt opp hundre og ti prosent for sønnen sin. Jeg kan ikke fatte og begripe dette, sier kvinnen.

Konfrontert med bevis



Politiet fattet mistanke til gutten tirsdag, og foretok en rekke etterforskningsskritt, både tekniske og taktiske. Ved 21-tiden i går ble den etnisk norske gutten siktet for drapene.

– Gutten ble presentert for siktelsen og fortalte nærmest umiddelbart at det var han som hadde utført drapene, sier sjef for Felles kriminalenhet, Terje Kaddeberg Skaar, i Agder politidistrikt.

Politiet har med vilje holdt tilbake en rekke opplysninger fra offentligheten, som kun gjerningspersonen kunne vite.



– Han ga en detaljert forklaring for politiet i avhør. Ut fra innholdet, fester politiet lit til hans forklaring. Vi har ingen konkrete holdepunkter for at det har vært flere enn én gjerningsperson, sier Skaar.

Familien følges opp av kriseteam

Tirsdag formiddag sto den parkert en sivil politibil utenfor huset til 15-åringens familie.

Familien ble ifølge politiet informert om tilståelsen sent tirsdag kveld.

– Det er nå en familie som er kraftig berørt av en tragisk hendelse. Disse skal følges opp og de blir ivaretatt av kommunens kriseteam. Familien vil bli fulgt opp tett, sier Skaar.

