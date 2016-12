Dobbeltdrapssiktet 15-åring skal forklare seg om motiv

15-åringen skal avhøres torsdag på ungdomsfengselet i Bergen. Det er ventet at han vil forklare seg om motivet for drapene på Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48).

– Min klient er innstilt på å gi en grundig forklaring til politiet, sier forsvarer Svein Kjetil Stallemo til VG.

Han traff 15-åringen på Bjørgvin fengsel i helgen, og de to hadde en lengre samtale før avhøret på torsdag.

– Han er fortsatt svært preget av det som har skjedd, sier forsvareren.

Fortsatt ikke noe motiv

Da 15-åringen ble siktet for drapene mens hans satt i vitneavhør for en uke siden, la han kortene på bordet. Der skal han ha forklart seg inngående om hva som skjedde da Hassan og Ilebekk ble tildelt de dødelige stikkene.

Deretter ble avhøret avbrutt, og han fikk aldri spørsmål om motivet for handlingene.

– Hva har han sagt om dette?

– Det kommer jeg ikke til å kommentere i forkant av avhøret med politiet, sier Stallemo.

Etterforsker ungdomsmiljø



Etter det VG erfarer, har politiet brukt mye tid på avhør og etterforskning i ungdomsmiljøet rundt den drepte Jakob og den siktede 15-åringen. De hadde også sikret seg overvåkingsbilder fra bussen han tok sammen 15-åringen til åstedet.

Sjef for Felles kriminalenhet i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar, bekrefter at de sender tjenestemenn til Bergen for å foreta avhøret av 15-åringen, men vil ikke kommentere et eventuelt motiv.

– Det er berammet avhør torsdag. Jeg ønsker ikke å gå inn på noen detaljer rundt dette, sier Skaar til VG.

Opptrådte som normalt



Etter at Jakob og Tone var blitt påført de dødelige stikkene, rømte 15-åringen fra stedet. På veien hjem til foreldrene, kastet han fra seg kniven på et sted han trodde den ikke ville bli funnet, får VG opplyst.

Overfor foreldre og søsken skal han ha opptrådt helt normalt, og tirsdag morgen dro han på skolen akkurat som vanlig. Da hadde allerede ryktene begynt å svirre i ungdomsmiljøene i byen.

Flere personer VG har vært i kontakt med, beskriver det som uforståelig at 15-åringen kan ha begått de brutale drapene.