Dobbeltdrapsdømt 16-åring i lagmannsretten: – Jeg angrer veldig

KRISTIANSAND (VG) 16-åringen som er dømt til 11 års forvaring for drapene på Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) forteller at han skulle ønske han kunne gjøre drapshandlingene ugjort.

Det forklarte han i Agder lagmannsrett tirsdag.

Det var 5. desember i fjor at den da 15 år gamle gutten drepte Jakob Abdullahi Hassan (14) ved Wilds Minne skole i Kristiansand. 48 år gamle Tone Ilebekk ble drept da hun kom til stedet og forsøkte å hjelpe Hassan.

I Kristiansand tingrett ble den 16 år gamle gutten dømt til 11 års forvaring, med en minstestraff på 7 år og 4 måneder i juni i år. Han har anket dommen, og denne uken er saken oppe til behandling i Agder lagmannsrett. Det er utmålingen av straffen som skal behandles.

16-åringens forsvarer Svein Kjetil Stallemo sa i sitt innledningsforedrag at de ikke mener det er riktig med forvaring.



– Vi mener forvaring ikke er riktig, og at lovens krav for forvaringsdom ikke er oppfylt. Den utmålte lengden på straffen er også for streng, sa forsvareren.

Les også: Pårørende om ny rettsrunde om dobbeltdrapet i Kristiansand: – Skulle ønske vi kunne slippe

– Skulle ønske jeg kunne gjort det ugjort



– Hvilke tanker gjør du deg i dag om det du gjorde mandag 5. desember i fjor, spurte Stallemo 16-åringen i retten.

16-åringen, som er ikledd en skjorte, jeans og joggesko, svarte stille på spørsmålene fra advokaten:

– Jeg synes ikke. Ja ... jeg skulle ønske jeg kunne gjort det ugjort, svarte han.

– Jeg angrer veldig. Og, ja, jeg synes egentlig det er veldig forferdelig å måtte dvele med det. Å tenke på de etterlatte spesielt, sa han videre.

Les også: Tone ble drept da hun forsøkte å hjelpe

Dommer Dag Bugge Nordén spurte deretter 16-åringen om han tenker på det, eller om han tenker på konsekvensene drapshandlingene har fått for ham selv.

– Egentlig mest de etterlatte og folk rundt. Men det har også fått konsekvenser for meg, svarte han.

16-åringen fortalte videre at det gjør ham frustrert når han tenker på det, og at han sover dårlig om nettene.

Les også: Ektemannen til drepte Tone Ilebekk (48): – Jeg håper han vet hva han har tatt fra oss

Hassans mor forlot rettssalen



Stallemo påpekte deretter at flere tidligere har gitt uttrykk for at det er vanskelig å se synlige tegn på at han faktisk angrer.

– Jeg synes det er veldig vanskelig å sette ord på hva jeg føler. Det er veldig mange tanker på en gang, sier 16-åringen.

Etter dette svaret forlot moren til drepte Jakob Hassan rettslokalet, tydelig preget. 14-åringens far fulgte etter henne.

Aktor Jan Tallaksen spurte i sin utspørring hva 16-åringen tenker om at han i politiavhør tidligere har sagt at drapene «ikke var en så big deal» og at han «ikke var en serial killer»:

– Det er irriterende å se tilbake på. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det, svarte 16-åringen.

– Vanskelig å beskrive



Tallaksen spurte deretter 16-åringen om å utdype hva han mener når han sier han angrer.

– Det betyr, hvis jeg skal beskrive det. Det gjør vondt å vite at jeg har forårsaket så mye smerte for uskyldige personer, svarte 16-åringen.

– På hvilken måte har de etterlatte smerte? Hva mener du da, spurte Tallaksen:

– De har mistet en kjær. Det er vanskelig å beskrive, svarte 16-åringen.

I tingretten i juni forklarte den nå 16-år gamle gutten seg detaljert om hvordan han drepte Hassan etter at han følte seg lurt for penger av 14-åringen, og om hvordan 48 år gamle Tone Ilebekk ble et tilfeldig offer da hun tilfeldigvis kom til stedet for å hjelpe Hassan.

Ilebekk ble påført 32 omfattende knivstikk, og Hassan ble stukket 28 ganger.

– Kunne bare tilgitt han



Tove Karlsen Westbye er bistandsadvokat for de etterlatte etter drepte Tone Ilebekk (48). I retten tirsdag spurte hun 16-åringen om hvordan han kunne ha løst konflikten med Jakob Hassan på en annen måte.

– Jeg kunne tatt det opp med politiet … Eller...jeg kunne bare tilgitt han og lagt det bak meg, svarte 16-åringen.

Hvorfor gikk det så langt at du drepte han, spurte Karlsen Westbye 16-åringen:

– Det var ikke veldig. det var ikke veldig gjennomtenkt i det hele tatt. Det var bare frustrasjon, en dårlig dag. og situasjonen, svarte han.

I tingretten i juni fortalte 16-åringen at han «kjente et voldsomt sinne» da han drepte 48 år gamle Ilebekk. I lagmannsretten tirsdag benektet han at det var tilfelle:

– Nei, jeg kan ikke huske at jeg hadde det. Jeg hadde ikke et sinne. Jeg vet ikke helt hvorfor det står at jeg hadde det, svarte han.

Les mer: Moren til drepte Jakob (14): – Det føles som om min verden har gått under

ETTERLATTE: Familien til drepte Tone Ilebekk (48) er til stede i Agder lagmannsrett for ankesaken. Her ektemannen Morten Andersen og deres to sønner Simen Ilebekk Andersen Sondre Ilebekk Andersen. Til venstre i bildet statsadvokat Jan Tallaksen og bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye. Foto: NANNA JOHANNESSEN, VG

Ekstraordinære omstendigheter



I dommen fra Kristiansand tingrett står det at retten kom frem til at det i denne saken forelå «helt ekstraordinære omstendigheter», basert på en samlet vurdering, og at det var bakgrunnen for at han ble idømt forvaring:

«Sentralt i denne vurderingen er iherdigheten i drapshandlingene – 60 knivstikk mot sentrale organer. Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første. At han ikke har noen sperrer mot å begå et nytt drap når han ser konsekvensen av knivstikkingen mot Hassan, viser at han er farlig», står det i dommen.

16-åringen er den andre personen i Norge under 18 år som er dømt til forvaring. Den første mindreårige som ble dømt til forvaring var jenta som er dømt for drapet på en ansatt ved en barnevernsinstitusjon i Vollen i Asker. Hun var 15 år da drapet ble begått og idømt ni års forvaring.

Agder lagmannsrett har satt av tre dager til saken, som går fra 12. til 14. september.