Dobbeltdrapet: – Siktede (15) viste hvor han hadde kastet drapsvåpenet

KRISTIANSAND (VG) Politiet har funnet kniven som ble brukt i drapet på Tone Ilebekk (48) og Jakob Hassan (14).

I tillegg har politiet sikret seg andre tekniske spor som de mener beviser at 15-åringen sto bak drapet han har tilstått.

– Vi har sikret oss biologisk materiale. Vi sitter blant annet på DNA-bevis som knytter siktede til handlingen, sier sjef Felles kriminalenhet i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar.

Fortalte om drapsvåpen



Gutten fortalte selv til politiet hvor han hadde kastet fra seg kniven som ble brukt i drapene. Den ble funnet onsdag.

– Politiet har vært på stedet og sikret en kniv som vil bli kriminalteknisk undersøkt i løpet av kort tid, sier Kaddeberg Skaar.

Blant annet vil politiet undersøke om våpenet samsvarer med skadene på de to drapsofrene, og om deres DNA finnes på kniven.

Varetektsfengslet



Den drapssiktede 15-åringen ble fremstilt for varetektsfengsling onsdag ettermiddag, men møtte ikke selv i retten. Han var opptil nylig aktiv i en kristen menighet i Kristiansand og han kommer fra en familie som beskrives som ressurssterk og religiøs.

Så langt er det ikke planlagt noe nytt avhør av 15-åringen. Han ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll i går, og er sendt til Bjørgvin fengsel i Bergen.

Der har Kriminalomsorgen en egen ungdomsenhet som tar imot innsatte mellom 15 og 18 år fra hele landet. Fengselet har egne rutiner for behandling av ungdom, og ble opprettet for at de ikke skal sone eller sitte i varetekt sammen med voksne kriminelle.

I mellomtiden jobber politiet på høygir med å undersøke digitale spor og kartlegge bevegelsene til 15-åringen.