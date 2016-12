Dobbeltdrapet i Kristiansand: – Har etterforsket tips om andre gjerningsmenn

KRISTIANSAND (VG) Politiet tok igjen til motmæle om rykteflommen rundt flere gjerningsmenn i dobbeltdrapet.

Politiet får fortsatt en rekke tips om dette, og er kjent med at det er mange spekulasjoner i sosiale medier om at det var flere enn en gjerningsmann som tok livet av Tone Ilebekk og Jakob Hassen.

– Dette er selvsagt rykter politiet har etterforsket, og det er ingen holdepunkter i dem slik politiet ser det. Vi finner overhodet ingen holdepunkter for at det er flere enn én gjerningsmann, sier sjef for Felles kriminalenhet i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar.

Funnet kniv

Politiet har gjort flere funn i løpet av de siste dagene, blant en kniv 15-åringen påviste etter avhør.

– Politiet har gjort interessante spor, blant annet DNA som knytter siktede til hendelsen. Dette er ting som skal foreholdes 15-åringen senere, så jeg kan ikke gå i detalj om dette,

Kniven er ikke funnet i nærheten av åstedet, men et stykke unna, ifølge politiet.

Varetektsfengslet



Den drapssiktede 15-åringen ble fremstilt for varetektsfengsling onsdag ettermiddag, men møtte ikke selv i retten. Han var opptil nylig aktiv i en kristen menighet i Kristiansand og han kommer fra en familie som beskrives som ressurssterk og religiøs.

Så langt er det ikke planlagt noe nytt avhør av 15-åringen. Han ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll i går, og er sendt til Bjørgvin fengsel i Bergen.

Der har Kriminalomsorgen en egen ungdomsenhet som tar imot innsatte mellom 15 og 18 år fra hele landet. Fengselet har egne rutiner for behandling av ungdom, og ble opprettet for at de ikke skal sone eller sitte i varetekt sammen med voksne kriminelle.

