Dobbeltdrapet i Kristiansand: Barn dreper nesten aldri

Det er svært sjeldent at barn og ungdom begår forbrytelser som ender i fengselsstraff.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk har i mange år studert vold blant barn ved Politihøgskolen.

– Når barn først dreper er det stort sett store nevrofysiologiske problemer hos barnet eller så er drapet knyttet til gjenggrupper, sier hun til VG.

Onsdag formiddag ble det klart at en 15 år gammel gutt er siktet for dobbeltdrapet i Kristiansand. Gutten skal ifølge VGs opplysninger komme fra en ressurssterk og religiøs familie. Motivet bak drapet er fortsatt ukjent.



– Hva er det som får så unge personer til å begå så alvorlige handlinger?

– Det er gjerne konflikter som eskalerer. Ungdomsgrupper som møtes på byen med våpen. De bevæpner seg, som oftest med kniv, fordi de er redde for at andre skal gå til angrep, men de bevæpner seg også for å angripe, sier hun.

Ser ikke konsekvensene

Voldsforskeren legger til at barn har dårligere impulskontroll enn voksne og har større problemer med å se konsekvensene av handlingene sine.

– Samtidig har barn store buffere mot dette. Det er kun i helt spesielle tilfeller at mindreårige dreper, sier hun.

Mandagens hendelse var likevel ikke den første i Vest-Agder. For ett år siden tilsto en 14 år gammel gutt å ha drept en jevnaldrene jente i Søgne, nabokommunen til Kristiansand.

– Kristiansand er en belastet by der det har blitt begått flere drap, sier Bjørnebekk.

Ingen norsk forskning

De siste tjue årene har antallet drap i Norge beveget seg mellom 23 og 45 i året, med unntak av 2011 da antallet var 112. I fjor ble 23 personer drept, som er det laveste antallet siden 1971.

Ifølge forskeren er det kun 7-8 personer under 18 år som sitter fengslet i Norge, utenom varetekt.

– Det viser hvor veldig, veldig sjeldent at barn og ungdom begår forbrytelser som ender i fengselsstraff.

Kriminelle miljøer

Professor Stål Bjørkly er psykolog og ekspert på voldsbruk. Han forteller at det finnes lite forskning om alvorlig vold begått av mindreårige, både i Norge og internasjonalt.

– Dette er et særfenomen. Antallet drap er ekstremt lavt og de få tilfellene er ofte knyttet opp til enkelte kriminelle miljøer. Noe er også knyttet til nære relasjoner, på samme måte som voksne drap, sier han.

– Er det uvanlig at det blir brukt kniv?

– Forskjellen på et pistoldrap og et knivdrap kan være at kniving er mer impulsivt. Det kan være et tegn på at personen ikke har planlagt situasjonen lenge. Det er lettere å få tak i en kniv, spesielt for en som ikke kan registrere våpen på seg selv, sier professoren.