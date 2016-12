Dobbeltdrapet i Kristiansand: – Åpent spørsmål om risiko for publikum

KRISTIANSAND (VG) Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan (14) ble drept utenfor barneskolen i Kristiansand.

Så langt er ingen pågrepet for drapene, til tross for store politioppbud og arbeid gjennom natten i Kristiansand.

På spørsmål under pressekonferansen tirsdag formiddag, ville ikke politiet svare tydelig på om folk har noe å frykte, så lenge det går en eller flere drapsmenn løs.

– Som jeg sa i går, vet vi ikke hvem gjerningspersonen eller gjerningspersonene er. Da vet vi heller ikke noe om motivet. For politiet er det et åpent spørsmål hva risikoen er videre, sier sjef for Felles kriminalenhet i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar tirsdag formiddag.

Politiet har fortsatt ingen øyenvitner til selve drapshendelsen, som skjedde ved 16-tiden utenfor Wilds Minne skole mandag. De to drepte ble funnet sammen ved barneskolen.

Jobbet i barnehage

– Vi ønsker opplysninger fra alle som kjenner til de to drepte. Vi ønsker å kartlegge bevegelsene deres så langt det lar seg gjøre, sier sjef for Felles kriminalenhet i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar tirsdag formiddag.

Tone Ilebekk arbeidet og jobbet i nærheten av åstedet på Lund. Tobarnsmoren var ansatt som assistent på en barnehage som ligger ikke langt fra barneskolen der drapene skjedde.

Ifølge NRK var Ilebekk ute og luftet hunden da hun ble knivstukket og drept.

14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan var både bosatt og gikk på skole på den andre siden av byen, ved Fiskå i nærheten av Vågsbygd.

– Vi har jobbet mye med dette, men vi har ikke funnet noen relasjoner mellom de to ofrene, sa Skaar på pressekonferansen.

OFRENE: Politiet viste bilder av de to drapsofrene for å forsøke å kartlegge bevegelsene deres.

Fortsetter med full styrke

Politiet har allerede rukket å avhøre et titall personer i løpet av natten og formiddagen, og kommer til å fortsette med dette arbeidet utover dagen.

– Vi har også mottatt mange tips, som vi jobbet med i natt og jobber videre med utover dagen. Vi har også drevet rundspørring ved åstedet, sier Skaar.

Politiet mener at det var mange personer i området rundt skolen på tidspunktet drapet skjedde, og at alle av dem ennå ikke har meldt seg for politiet ennå.

– Vi oppfordrer alle som har vært i området om å kontakte politiet. Det er viktig for oss å kartlegge alle bevegelser, sier Skaar.

Ungdomsskoleelev



Oppvekstsjef Arild Rekve bekrefter til VG at gutten som ble drept, var elev ved en ungdomsskole i Kristiansand.

– Det er med sorg vi meddeler at det var en elev i 9B ved vår skole som døde som følge av den tragiske hendelsen ved Wilds Minne skole 5.desember 2016. Våre tanker går naturlig til den nærmeste familien, som har mistet en sønn og bror, skriver skolen på sine nettsider.

Ordfører Harald Furre sier til VG at kommunen ble varslet om den unge guttens identitet ved 01-tiden i natt.

– Vi har kriseteam i beredskap, men jeg vet ikke hvordan guttens familiesituasjon er, sier ordføreren.

Drept på skoleområde



Det var ved 16-tiden mandag at politiet fikk melding om at en gutt og en kvinne var knivstukket inne på skoleområdet. To timer senere ble begge erklært døde på sykehus.

Politiet vil ikke gå ut med informasjon om det har blitt funnet våpen. Etter det VG får opplyst skal det ikke være en kjent relasjon mellom ofrene.

Ubesvarte spørsmål

Politiet holder naturlig nok kortene tett til brystet, og konstituert visepolitimester i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar, var forsiktig med opplysningene på de to korte pressebriefene mandag kveld.

Det er mange ubesvarte spørsmål, som gjør at dobbeltdrapet så langt fremstår som en gåte:

• Hvorfor ble begge drept? Var et av ofrene målet og det andre et tilfeldig offer?

• Hvorfor fant ikke politiet identiten til den unge gutten? Hadde ingen meldt ham savnet?

• Åstedet ligger rett ved en skole i et tett befolket område. Hvorfor valgte gjerningsmannen eller mennene å slå til akkurat her?

Forferdelig og skremmende



Gro Anita Fosses tre barn er elever ved skolen. Et av barna var inne på SFO da kvinnen og barnet ble drept, men så ikke hva som skjedde.

Fosse synes det både det er fælt å tenke på at liv er gått tapt i knivstikkingen og at ingen er pågrepet.

– Det er forferdelig og skremmende at det skjer i nærområdet, sier hun til VG.

Mandag kveld holder hun barna hjemme og forsøker å forklare dem hva som skjedd. De to eldste barna hennes, som går i femte og syvende klasse ved skolen, er preget av hendelsen.

– De har begrep om det som har skjedd, og de synes det er trist.