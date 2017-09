Dobbeltdrapet i Kristiansand: 16-åringens forsvarer mener han bør dømmes til under ni års fengsel

KRISTIANSAND (VG) I Agder lagmannsrett argumenterte forsvareren til den dobbeltdrapsdømte 16-åringen med at saken ikke oppfyller vilkårene for forvaringsstraff.

16-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, sa i sin prosedyre i Agder lagmannsrett onsdag at riktig straff for den dobbeltdrapsdømte 16-åringen vil være åtte år og ti måneder når man tar hensyn til guttens lave alder og tilståelsesrabatt.

Han sa også straffeloven sier at personer under 18 år kan idømmes forvaring bare under «helt ekstraordinære omstendigheter».

Aktor Jan Tallaksen ba om at anken forkastes, og at forvaringsdommen blir stående.

14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan og 48 år gamle Tone Ilebekk ble brutalt drept ved Wilds Minne skole på Lund i Kristiansand den 5. desember i fjor.

Den nå 16 år gamle gutten, som har tilstått drapene, ble i Kristiansand tingrett dømt til 11 års forvaring med en minstetid på syv år og fire måneder.

– Vår sak dreier seg om to drap. Det gjør det nesten umulig å finne dekkende ord. To foreldre med opphav i Somalia kommer til trygge Norge, og her blir sønnen, bare 14 år gammel og med hele livet foran seg, drept. To sønner, en ektemann og Tone Ilebekks øvrige familie har mistet det umistelige. Ingen straff kan fremstå rettferdig eller på noen måte være proporsjonal med de lidelser drapshandlingene har påført, innledet Stallemo.

Gikk gjennom høyesterett-dom



Han gikk deretter gjennom høyesteretts dom mot en 17 år gammel jente som ble dømt til forvaring i ni år for drapet på en ansatt ved en barnevernsinstitusjon i Vollen i Asker i 2015.

Jenta var 15 år gammel da drapet ble begått.

Dommen var den første i Norge hvor en person under 18 år ble dømt til forvaring.

Han viste til at jenta var involvert i flere voldshandlinger før drapet ble begått, og at retten fastslo at det i den saken var «nærliggende fare» for at hun ville begå nye alvorlige forbrytelser.

Aktor Tallaksen understreket i sin prosedyre at høyesterett ikke har sagt noe konkret om at dommen fra Asker-saken skal fungere som en nedre grense, eller terskel.

– Ved så alvorlige forbrytelser, og så nærliggende gjentagelsesfare som jeg mener det er her, må samfunnsvernet slå igjennom, argumenterte han.

– Momenter av planlegging



Aktor Jan Tallaksen sa i sin prosedyre at han mener retten trygt kan legge til grunn at det var momenter av planlegging av drapet på Jakob Hassan (14), og at Tone Ilebekk (48) ble drept for å skjule drapet av Hassan.

– Tiltalte har tidligere sagt at han «hatet ham». At Hassan hadde en dårlig personlighet. Han har sagt at «han er person man har lyst til å drepe», sa Tallaksen.

Han viste deretter til at 16-åringen hadde sagt til en kamerat tidligere på dagen at han ønsket å drepe Hassan med kniv eller hagle på Lund, hvor drapene skjedde.

Han la vekt på at skadene som ble påført Hassan og Ilebekk var svært omfattende:

– Det er brukt stor kraft. Skadene følger et påfallende likt mønster. Han har sagt selv at han siktet etter hjerte- og lunge-regionen, og det sier noe om den alvorlige og graverende handlingen han har begått. Det er sentralt i forvaringsspørsmålet, sa aktor.

Tallaksen ba deretter om at anken forkastes, og at forvaringsdommen på 11 år blir stående.

60 knivstikk



I lagmannsretten tirsdag sa 16-åringen at han skulle ønske han kunne gjøre drapene ugjort:

– Jeg angrer veldig. Og, ja, jeg synes egentlig det er veldig forferdelig å måtte leve med det. Å tenke på de etterlatte spesielt, svarte 16-åringen.

Enkemannen til drepte Tone Ilebekk, Morten Andersen, uttalte til VG tirsdag at han oppfattet den drapsdømte 16-åringen som annerledes i retten tirsdag sammenlignet med i tingretten tidligere i år.

– Han virker mer drillet på hva han skal si. Han sier han synes synd på oss som sitter igjen, men han sier ikke noe om de to menneskene han har drept: En gutt på 14 år, og Tone, som var midt i livet. Det virker ikke for meg som om han har noe forhold til at de er døde, sa Andersen til VG.

I dommen fra Kristiansand tingrett fra juni står det at retten kom frem til at det i saken forelå «helt ekstraordinære omstendigheter», basert på en samlet vurdering av saken, og at det var bakgrunnen for at 16-åringen ble idømt forvaring:

«Sentralt i denne vurderingen er iherdigheten i drapshandlingene – 60 knivstikk mot sentrale organer. Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første. At han ikke har noen sperrer mot å begå et nytt drap når han ser konsekvensen av knivstikkingen mot Hassan, viser at han er farlig», står det i dommen.

