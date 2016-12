Dobbeltdrapet i Kristiansand: 15-åring møtte til avhør i blodige klær

Da 15-åringen kom inn til politiavhør, gikk han i de samme klærne som på drapsdagen.

Et drøyt døgn tidligere befant siktede seg på en rutebuss fra sentrum til Lund i Kristiansand sammen med drapsofferet Jakob Hassan (14) Etter det VG får opplyst, har politiet sikret seg overvåkingsbilder fra bussen de tok mot skolen som senere skulle åstedet for et grufullt dobbeltdrap.

Da 15-åringen tirsdag kom inn i avhørsrommet, kunne etterforskerne selv se at klærne hans var de samme som på videobildene.

Senere analyser viste at gutten hadde menneskeblod på klærne, får VG opplyst.

Da avhøret startet hadde den spedbygde 15-åringen, som har vært aktiv i en kristelig menighet i byen, status som vitne. Politiet visste da at han hadde vært i området.

Ble innlagt på psykiatrisk

Ved 21-tiden tok avhøret en slik vending at 15-åringen ble informert om at politiet mente det var han som drepte Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48).

Han ble samtidig informert om sine rettigheter som siktet og advokat Svein Kjetil Stallemo ble kontaktet og spurt om han kunne være 15-åringens forsvarer.

SAMMEN LIKE FØR: I følge politiet var det på dette busstoppet at den siktede 15-åringen og drepte Jakob Abdullahi Hassan (14) gikk av på Lund rundt 15.42. Foto: Odin Jæger , VG

– Da jeg kom til politihuset var avhøret over. Han hadde da erkjent handlingen, forteller Stallemo.

– Har du noen tanker om at politiet avhører en så ung gutt uten forsvarer til stede?

– Ja, det har jeg. Men de skal jeg foreløpig holde for meg selv og så skal jeg adressere de til politiet, sier 15-åringens forsvarer til VG.

Etter at 15-åringen tilsto drapene til politiet, så brøt han fullstendig sammen slik at det ikke var mulig å fortsette avhøret.

– Han ble fremstilt for lege og innlagt på psykiatrisk sykehus, opplyser Stallemo.

Onsdag ble 15-åringen varetektsfengslet i to uker av Kristiansand tingrett. Han skal sitte på ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel i Bergen.

Leter etter svar

15-åringen rakk imidlertid å gi en detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet i avhøret.

Politiet arbeider nå med å gjennomgå mobiltelefon, datamaskiner og andre elektroniske spor fra 15-åringen, for å finne svarene på hva som ligger bak det grufulle dobbeltdrapet som har rystet Kristiansand.

Antagelsen er at Tone ble et tilfeldig offer da hun forsøkte å bryte inn i knivangrepet like ved ballbingen på skolen. Hun var i området fordi hun var ute for å lufte hunden etter jobb som assistent i en barnehage.

Da nødetatene kom til stedet var både Jakob (14) og Tone (48) påført en rekke knivstikk. Noen timer senere døde de to på sykehus av blodtapet.

Kjent fra fotballmiljøet

Det er ikke kjent hva Jakob (14) og den siktede 15-åringen skulle på Lund. De kjente hverandre blant annet fra en fotballklubb i Kristiansand, hvor de spilte på ulike lag inntil for få år siden.

Den siktede 15-åringen var inntil nylig aktiv en i kristen menighet i Kristiansand. Gutten har også vært filminteressert i flere år. Samtidig var han også en del av et utagerende ungdomsmiljø i sørlandsbyen. Drapsofferet Jakob var en del av det samme miljøet.

– Vi kjenner til dette miljøet og har forsøkt å få ungdommene ut av den onde sirkelen som de er i, forteller oppvekstsjef Arild Rekve i Kristiansand kommune til VG.

Både den siktede 15-åringen og 14-åringen gikk på skoler i Vågsbygd, men to forskjellige skoler. De har tidligere gått på samme skole. De gikk også på samme fritidsklubb på Lund, bare noen få meter fra skolegården hvor drapene skjedde.