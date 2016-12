Dobbeltdrapet: 15-åring har ikke fortalt hvorfor han drepte

KRISTIANSAND (VG) Den drapssiktede 15-åringen har så langt ikke forklart seg om motivet for drapene på Tone Ilebekk (48) og Jakob Hassan (14).

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Da 15-åringen satt på stolen i avhørsrommet på Kristiansand politistasjon tirsdag kveld, tok det ikke langt tid før han skiftet status fra vitne til siktet.

Han ble samtidig informert om sine rettigheter som siktet og advokat Svein Kjetil Stallemo ble kontaktet og spurt om han kunne være 15-åringens forsvarer.

BAKGRUNN: 15-åringen møtte til avhør i blodige klær

Vet du noe mer om denne saken? Kontakt VGs journalister her.

Avhøret ble avsluttet



Før forsvareren kom frem til politihuset, fortalte 15-åringen detaljert om det som skjedde i skolegården til Wilds Minne, slik han husket det. Men han forklarte seg etter det VG får opplyst ikke om motivet for drapet, før avhøret ble avsluttet.

– Da jeg kom til politihuset var avhøret over. Han hadde da erkjent handlingen, forteller Stallemo til VG.

Det er på det rene at 15-åringen var i dårlig psykisk forfatning, og han ble innlagt på sykehus samme kveld.

DREPT: Tone Ilebekk (48). Foto: , Politiet

Les også: Rykter om dobbeltdrapet bekymrer politiet

Overført til Bergen



Så langt er det ikke planlagt noe nytt avhør av 15-åringen. Han ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll i går, og er sendt til Bjørgvin fengsel i Bergen.

Der har Kriminalomsorgen en egen ungdomsenhet som tar imot innsatte mellom 15 og 18 år fra hele landet. Fengselet har egne rutiner for behandling av ungdom, og ble opprettet for at de ikke skal sone eller sitte i varetekt sammen med voksne kriminelle.

I mellomtiden jobber politiet på høygir med å undersøke digitale spor og kartlegge bevegelsene til 15-åringen.

Les også: Tone ble drept da hun forsøkte å hjelpe

Kjent fra fotballmiljøet

Det er ikke kjent hva Jakob (14) og den siktede 15-åringen skulle på Lund. De kjente hverandre blant annet fra en fotballklubb i Kristiansand, hvor de spilte på ulike lag inntil for få år siden.

DREPT: Jakob Hassan (14). Foto: Politiet

Den siktede 15-åringen var inntil nylig aktiv en i kristen menighet i Kristiansand. Gutten har også vært filminteressert i flere år. Samtidig var han også en del av et utagerende ungdomsmiljø i sørlandsbyen. Drapsofferet Jakob var en del av det samme miljøet.

– Vi kjenner til dette miljøet og har forsøkt å få ungdommene ut av den onde sirkelen som de er i, forteller oppvekstsjef Arild Rekve i Kristiansand kommune til VG.