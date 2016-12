Bistandsadvokat: – Virker som om Tone kom tilfeldig opp i det

Tone Ilbekk (48) var ute og luftet hunden mandag ettermiddag da hun ble drept bare 600 meter fra hjemmet sitt.

Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) ble knivdrept på området til Wilds Minne skole i Kristiansand mandag ettermiddag. Siden har det pågått en intens jakt etter gjerningspersonen eller gjerningspersonene, og onsdag morgen kunne politiet røpe at jakten har gitt resultater:

Tirsdag klokken 21.00 siktet de en 15 år gammel norsk etnisk gutt for dobbeltdrapet.

Han hadde da sittet i avhør på ettermiddagen, og ifølge politiet fortalte han nærmest umiddelbart at det var han som hadde utført drapene.

– Han ga deretter en detaljert forklaring for politiet i avhør. Ut fra innholdet, fester politiet lit til hans forklaring, sa sjef for Felles kriminalenhet i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar, på en pressekonferanse onsdag morgen.

Tone Ilebekks bistandsadvokat, Tove Karlsen Westbye, sier til VG at familien er lettet over at det nå er siktet person i saken.

– De er selvfølgelig glade for at det nå er en person som er pågrepet, og lettet over at politiet har siktet ham.

NESTEN HJEMME: Bare 600 meter fra huset sitt ble Tone Ilebekk knivstukket. Både hun og Jakob Hassan (14) døde av skadene. Foto: Frode Hansen/privat

Familien orientert i går



Karlsen Westbye sier at familien til Ilebekk ble informert om siktelsen av politiet rundt midnatt i går. Hun skal treffe familien igjen onsdag.

– Det er en flott familie som tar godt vare på hverandre, de er nære og det er viktig for dem nå.

Videre sier hun til VG at familien ikke har mer informasjon om hva som skjedde med Ilebekk mandag rundt klokken 16 på Wilds Minne Skole, men at det tyder på at hun var et tilfeldig offer.

– De har ikke fått noe mer informasjon om hvorfor hun ble drept, men ut ifra det som har kommet frem hittil virker det som om hun har kommet tilfeldig opp i det, sier Karlsen Westbye, og legger til:

– Det gjør jo det hele enda mer meningsløst.