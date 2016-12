Barnehagebarnas tegninger for å minnes drepte Tone (48)

KRISTIANSAND (VG) Det er tunge dager for både barn og voksne i Lund barnehage etter at Tone Ilebekk ble revet bort fra dem på mandag.

– Hver morgen når vi kommer, blir vi møtt av tøflene hennes som står der, og kaffekoppen på kjøkkenet. Jeg merker det på alle de ansatte, men særlig de yngste. Tone var litt som en mamma for mange, sier daglig leder i Lund barnehage, Kristin Alfsen.

Onsdag morgen åpnet barnehagen dørene igjen, to dager etter at den populære barnehageassistenten ble drept like etter at hun hadde gått hjem fra jobb. Det var NRK som omtalte saken først.

– Det var tyngst på onsdag. Da hadde vi åpent hus, der både foreldre og barn kom for å prate sammen. Både vokse og barn laget tegninger til Tone, sier Alfsen til VG.

Snakker med barna

Mange av barna hadde et nært forhold til Ilebekk, og det er nå hengt opp bilder av henne på alle avdelingene i barnehagen. Flere av barna hadde lyst til å tegne henne, og disse tegningene er også hengt opp.

De ansatte hadde snakket mye sammen på forhånd, om hvordan de skulle svare barnas spørsmål om drapet på kollegaen.

– Det er ikke vi voksne som tar det opp som et tema, men hvis barna tar det opp, svarer vi helt ærlig. Hvis de spør om vi ting vi ikke vet svaret på, svarer vi det, sier Alfsen.

Merker støtten

Dobbeltdrapet på Tone Ilebekk og Jakob Hassan (14) har skapt sterke reaksjoner over hele landet, men selvsagt mest i Kristiansand. Barnehagen der Tone jobbet merker godt støtten fra folk.

– Da vi åpnet på onsdag, fikk vi 50 småkaker på døren. Det var en av Tones venninner som hadde tenkt på oss. Foreldrene vet heller ikke hva godt de skal gjøre for oss, sier Alfsen.

Hun hadde jobbet sammen med 48-åringen i syv år, og var nær både Tone og familien hennes.

– Jeg vet at de også setter pris på å høre at Tone betydde mye for mange flere enn dem, sier den daglige lederen.