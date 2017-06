Aktor ber om 10 års fengsel for dobbeltdrapstiltalt 16-åring

KRISTIANSAND (VG) – Rått, brutalt og følelsesløst. Slik beskriver aktor Jan Tallaksen drapene på 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan og 48 år gamle Tone Ilebekk.

– Dette er en svært alvorlig sak., og skaden er uopprettelig. Det har fått store skader og konsekvenser for de etterlatte, og det ligger i saken natur at dette vil få konsekvenser for han. Selv om han sees på som et barn da han utførte drapene – han er 16 år, og var 15 år da han utførte drapene, sa aktor Jan Tallaksen om den tiltalte 16-åringen i retten onsdag.

Strafferammen for drap er 21 år fengsel, men fordi den tiltalte var under 18 år da han gjennomførte drapene kan han bare straffes til maksimalt 15 år fengsel.

– Jeg mener ut fra de opplysningene vi har i denne saken, er utgangspunktet 12 års fengsel. Men det er formildende at han har tilstått og erkjent, og skal dermed ha reduksjon i straffen, sa Tallaksen.

Statsadvokaten la deretter ned påstand om 10 års fengsel for 16-åringen.

Det var 5. desember i fjor den tiltalte 16-åringen har sagt at han drepte Jakob Abdullahi Hassan (14) etter en angivelig hasjbløff. Tone Ilebekk (48) ble et tilfeldig offer da hun tilfeldigvis kom til stedet for å hjelpe Hassan.

– Drapet på Jakob ble utført med en sinne og en kraft som gjorde at gutten raskt ble satt ut av spill. Drapet på Ilebekk var rått, brutalt og følelsesløst. Jeg vil trekke det så langt som å si at det er feigt. Han bøyde seg ned for å drepe en dame som strakk ut en hjelpende hånd, sa aktor Jan Tallaksen i sitt innledningsforedrag onsdag.

– Ingen tvil



– Dette gjorde han uten tanke for hvilke konsekvenser hans handlinger får for de fornærmede, la Tallaksen til.

Tallaksen fortsatte innledningsforedraget med å understreke at han mener det ikke foreligger tvil om at det er den tiltalte 16-åringen som har utført drapshandlingene.

– Men jeg vil bruke tid på å snakke om skjerpende omstendigheter. Skjerpende omstendigheter her er mulig planlegging når det gjelder drapet på Hassan, en interesse for kniver, interesser for vold og gjennomføringen av selve drapshandlingen, sa Tallaksen.

PROSEDYRE: Statsadvokat Jan Tallaksen holdt sin prosedyre i Kristiansand tingrett onsdag. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

Elementer av planlegging



Tallaksen sier at retten kan legge til grunn at den tiltalte 16-åringen drepte Tone Ilebekk for å skjule at han hadde drept 16-åringen.

– Vedrørende Hassan og motiv, ifølge tiltaltes egne opplysninger hatet han ham. Merk at de først ble kjent sommeren 2016. Han har sagt at Jakob ikke fortjente å leve, at han hadde en dårlig personlighet; «en person man bare har lyst å drepe» – det har han sagt, sa Tallaksen.

– Det foreligger elementer av planlegging, men det er ikke snakk om overlagt drap, fastslo han.

I retten tirsdag fortalte rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen at Tone Ilebekk ble stukket 32 ganger med kniv, mens Jakob Abdullahi Hassan (14) ble stukket 28 ganger.

Tallaksen gjentok i retten hvordan 16-åringen har forklart at han brutalt drepte Hassan og Ilebekk.

– Jeg synes det forteller mye om han, hva han gjør under den konkrete handlingen, sa Tallaksen.

Viste til Asker- drapet

Aktor Jan Tallaksen sa i retten at det er begrenset rettspraksis i saker hvor barn dreper.

– Det er heldigvis sjelden at barn dreper, og derfor finnes det begrenset rettspraksis. Utmålingen i forhold til barn er vanskelig, men det er en dom hvor en jente på 15 år og en måned drepte en institusjonsansatt. Den skal vi gå gjennom, og er interessant sett opp mot denne saken, sa Tallaksen.

Den 17 år gamle jenta ble dømt til ni års forvaring med en minstetid på seks år for overlagt drap på sosionomen Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ved en barnevernsinstitusjon i Asker i 2014.

Sakkyndig: Lav risiko for vold



I retten tirsdag forklarte spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Lene Christin Holum seg om konklusjonen i sakkyndigrapporten.

Hun viste da til at 16-åringen ikke er utsatt for omsorgssvikt og har hatt et godt forhold til sin nære familie. Han skal heller ikke ha tilhørt noe kriminelt ungdomsmiljø og hadde nære venner.

– Så lenge disse beskyttelsesfaktorene er til stede, anser vi at risikoen for fremtidig vold er lav, sa Holum.

16-åringen var 15 år gammel da han drepte Jacob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) den 5. desember i fjor.