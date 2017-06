16-åring dømt til 11 års forvaring for dobbeltdrapet i Kristiansand

Den 16 år gamle gutten er i Kristiansand tingrett dømt til 11 år forvaring for dobbeltdrapet på 14 år gamle Jakob Abdullahi Hussein og 48 år gamle Tone Ilebekk, ifølge TV 2.

16-åringen, som var 15 år gammel på gjerningstidspunktet, forklarte seg i forrige uke for retten i detalj hva som skjedde da han 5. desember i fjor drepte Jakob Abdullahi Hassan (14) ved Wilds Minne skole i Kristiansand etter en angivelig hasjbløff, og om hvordan Tone Ilebekk ble et tilfeldig offer da hun tilfeldigvis kom til stedet for å hjelpe Hassan.

Det var TV 2 som først meldte om dommen i saken. Forvaringsdommen er hevet utover aktors påstand, som var 10 års fengsel.

Dommen har en minstetid på syv år og fire måneder.

Forvaringsdom gis fordi dommeren mener det er stor fare for gjentakelse, skriver TV 2.

– Drapet på Jakob ble utført med en sinne og en kraft som gjorde at gutten raskt ble satt ut av spill. Drapet på Ilebekk var rått, brutalt og følelsesløst. Jeg vil trekke det så langt som å si at det er feigt. Han bøyde seg ned for å drepe en dame som strakk ut en hjelpende hånd, sa aktor Jan Tallaksen i sin prosedyre i Kristiansand tingrett onsdag i forrige uke.

Ba om ti år



I retten la Tallaksen ned påstand om ti års fengsel for 16-åringen.

Tallaksen viste i retten til at strafferammen for drap er 21 år, men at den senkes til maksimalt 15 år når tiltalte er under 18 år. Da kan også minimumsstraffen settes lavere enn åtte år.

Ettersom faren for gjentagelse ikke med sikkerhet kan vurderes som nærliggende og reell, mente han 16-åringen ikke bør dømmes til forvaringsstraff.

– Jeg mener ut fra de opplysningene vi har i denne saken, er utgangspunktet 12 års fengsel. Men det er formildende at han har tilstått og erkjent, og skal dermed ha en reduksjon i straffen, sa Tallaksen.

Følte seg lurt



Under rettssaken i Kristiansand tingrett forklarte 16- åringen blant annet at han følte seg lurt av 14 år gamle Jakob fordi han skyldte ham penger, og fordi Hassan skal ha lurt ham om hvor han var helgen før.

16-åringen forklarte i retten at drapsdagen startet som en vanlig dag, men at han uten å tenke noe særlig over det, tok fram en kniv og la den i sekken før han gikk til skolen. Ifølge gutten ville han møte den drepte 14-åringen og be om å få igjen pengene sine.

Ifølge 16-åringen var summen på 600 kroner.

– Jeg hadde fortsatt raseri i meg etter det jeg hadde fått vite, sa 16-åringen og viste til at han følte seg lurt av Hassan, blant annet fordi han angivelig skyldte han penger og fordi han skal ha blitt fortalt at Hassan var i Danmark helgen før – noe han sa i retten ikke var tilfellet.

Tilregnelig



Tre sakkyndige har vurdert 16-åringen, og konkludert med at han var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

I rapporten fremkommer det at gutten fremsto som upåvirket av det som hadde skjedd retter etter drapene.

– Han viser lite skyldfølelse i forbindelse med påklagede hendelser, men ved direkte spørsmål svarer han at han angrer og er lei seg, leste psykologspesialist Lene Kristin Holum ved Oslo universitetssykehus fra rapporten under rettssaken i forrige uke.



De sakkyndige har vurdert at 16-åringen har lav risiko for fremtidig vold.

60 knivstikk



Overlege Arne Stray-Pedersen gikk i retten gjennom de rettsmedisinske undersøkelsene av drapsofrene. Ifølge Stray-Pedersen ble de avdøde knivstukket mange ganger på kort tid, og med stor kraft. Hassan ble knivstukket 28 ganger, og Ilebekk ble knivstukket 32 ganger.

– Dødsårsaken er forblødning. Skadene er omfattende. De er påført i løpet av kort tid og med stor kraft, sa Stray-Pedersen om 14-åringens knivskader.

Politiet opplyste i retten at de hadde funnet cirka 1700 søk i guttens søkehistorikk på internett tilknyttet skolemassakrer, Anders Behring Breivik og seriemordere.

16-åringen er i dag fengslet i ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel, noe også barnevernstjenesten har vurdert at er det beste tilbudet siktede kan få i denne situasjonen.