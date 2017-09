16-åring dømt til 11 års fengsel for dobbeltdrapet i Kristiansand- ingen forvaring

Den 16 år gamle gutten er i Agder lagmannsrett dømt til 11 år fengsel for dobbeltdrapet på 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan og 48 år gamle Tone Ilebekk.

Lagmannsretten har dermed gått for lik lengde på straffen som tingretten, men ikke gitt forvaringsstraff.

Det var 5. desember i fjor at den 16 år gamle gutten drepte Jakob Abdullahi Hassan (14) ved Wilds Minne skole i Kristiansand etter en krangel om penger, blant annet i forbindelse med en hasjhandel. 48 år gamle Tone Ilebekk ble et tilfeldig offer da hun tilfeldigvis kom til stedet for å hjelpe Hassan.

– Jeg har ikke lest dommen, og har ingen kommentar ut over det at vi mener det er riktig å ikke idømme forvaring. Nå skal vi lese dommen grundig og deretter se hva vi mener om lengden på straffen, sier 16-åringens forsvarer Svein Kjetil Stallemo til VG.

I dommen skriver lagmannsretten blant annet følgende om hvorfor lagmannsrettens flertall mener vilkårene for forvaring ikke er oppfylt i saken:

«Vilkårene for å dømme barn under 18 år til forvaring etter gjeldende rett er overordentlig strenge. Reaksjonen skal «tilnærmet aldri» brukes overfor ungdom under 18 år. I vår sak er det et tilleggsmoment at siktede bare var 15 1/2 år på gjerningstiden. Det er bare et halvt år over den kriminelle lavalder».

Lagmannsretten mener også at tingretten ikke la avgjørende vekt på de sakkyndiges vurderinger, som konkluderte med at 16-åringen har lav risiko for fremtidig vold. Agder lagmannsrett mener at man ikke kan se bort i fra disse vurderingene.

«Man kan heller ikke se bort fra at siktede har et potensial for fortsatt utvikling og modning», heter det i dommen.

Den nå 16 år gamle gutten ble i juni i år dømt til 11 års forvaring med en minstetid på syv år og fire måneder. 16-åringen anket dommen, og saken ble denne uken behandlet i Agder lagmannsrett.

Forsvarer ba om under ni år fengsel



I lagmannsretten konkluderte 16-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, med at en 16 år gammel gutt, hvor psykiaterne ikke har funnet betydelig fare for ny, alvorlig kriminalitet, hverken bør eller kan dømmes til forsvaring. Forsvareren la også ned påstand om at erstatnings- og oppreisningskravene mot den 16 år gamle gutten avvises.

Stallemo sa i retten at riktig straff for 16-åringen vil være åtte år og ti måneder når man tar hensyn til guttens lave alder og tilståelsesrabatt.

Statsadvokat Jan Tallaksen la på ned påstand om at guttens anke forkastes, og at forvaringsdommen blir stående.

– Ved så alvorlige forbrytelser, og så nærliggende gjentagelsesfare som jeg mener det er her, må samfunnsvernet slå igjennom, argumenterte Tallaksen i lagmannsretten.

I RETTEN: Statsadvokat Jan Tallaksen (t.h) og 16-åringens forsvarer Svein Kjetil Stallemo (t.v.), her avbildet under behandlingen av saken i Kristiansand tingrett i juni. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

16-åringen i retten: Jeg angrer



I lagmannsretten tirsdag sa 16-åringen at han skulle ønske han kunne gjøre drapene ugjort:

– Jeg angrer veldig. Og, ja, jeg synes egentlig det er veldig forferdelig å måtte leve med det. Å tenke på de etterlatte spesielt, svarte 16-åringen.

Tone Ilebekk ble påført 32 omfattende knivstikk, og Jakob Abdullahi Hassan ble stukket 28 ganger.

Enkemannen til drepte Tone Ilebekk, Morten Andersen, uttalte til VG tirsdag at han oppfattet den drapsdømte 16-åringen som annerledes i retten tirsdag sammenlignet med i tingretten tidligere i år.

– Han virker mer drillet på hva han skal si. Han sier han synes synd på oss som sitter igjen, men han sier ikke noe om de to menneskene han har drept: En gutt på 14 år, og Tone, som var midt i livet. Det virker ikke for meg som om han har noe forhold til at de er døde, sa Andersen til VG.

ETTERLATTE I RETTEN: Familien til drepte Tone Ilebekk (48) er til stede i Agder lagmannsrett for ankesaken. Her ektemannen Morten Andersen og deres to sønner Simen Ilebekk Andersen og Sondre Ilebekk Andersen. Til venstre i bildet statsadvokat Jan Tallaksen og bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye. Foto: NANNA JOHANNESSEN, VG

Sakkyndige: Lav gjentagelsesfare



Tirsdag vitnet to av de tre sakkyndige som har vurdert 16-åringen i lagmannsretten. De har konkludert med at gjentagelsesfaren er lav.

Psykolog og sakkyndig André Dahl Sørensen ble i retten spurt om hva drapshandlingene kunne si om 16-åringens evne til å føle empati.

– Vi har ikke funnet noe tydelig tegn på empatisvikt. Han har ikke vist empati der og da, men vi har ikke grunnlag for å si at det er noe generelt trekk ved ham, sa Dahl.

Tingrettens dom: Ekstraordinære omstendigheter



I dommen fra Kristiansand tingrett fra juni heter det at fremkommer det at det ble gitt forvaring fordi retten mente det er stor fare for gjentagelse.

I tingrettsdommen står det at retten har kommet frem til at det i denne saken foreligger «helt ekstraordinære omstendigheter», basert på en samlet vurdering:

«Sentralt i denne vurderingen er iherdigheten i drapshandlingene – 60 knivstikk mot sentrale organer. Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første. At han ikke har noen sperrer mot å begå et nytt drap når han ser konsekvensen av knivstikkingen mot Hassan, viser at han er farlig», står det i dommen.

