16-åring anker dommen etter dobbeldrap

I forrige uke fikk gutten (16) den strengeste dommen idømt en mindreårig i Norge.

16-åringen som ble dømt i Kristiansand tingrett til 11 års forvaring for dobbeltdrapet på 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan og 48 år gamle Tone Ilebekk anker dommen, ifølge NRK.

Guttens (16) forsvarer, Svein Kjetil Stallemo sier til NRK at de har gransket dommen nøye og mener forvaring er feil. Forvaringsdommen på 11 år er den strengeste dommen gitt til en mindreårig i Norge.

Fare for gjentagelse

Ifølge straffeloven kan forvaring kun brukes for mindreårige når det foreligger «helt ekstraordinære omstendigheter». Det fremkom i dommen at det ble gitt forvaring fordi retten mente det var fare for gjentagelse.

Dommen konkluderte med at drapet på Jakob har klare elementer av forutgående planlegging, og at det ikke var snakk om noen impulshandling. Forvaringsdommen gikk ut over aktors påstand om ti års fengsel. Dommen har en minstetid på syv år og fire måneder, heter det i dommen fra Kristiansand tingrett.

Lettet over dommen

Tone Ilebekk (48), ble brutalt drept ved Wilds Minne skole i Kristiansand da hun var ute og luftet familiehunden.

Den drapsdømte var bare 15 år gammel da han begikk dobbeltdrapet og han tilsto drapene nesten umiddelbart da han fikk vite at han var siktet. Ifølge rettsmedisinsk skal de to ha blitt knivstukket 60 ganger.

Enkemannen Morten Andersen fortalte VG at dommen kom som en lettelse på familien. Han har tidligere sagt til VG at han mener det i for stor grad har blitt tatt hensyn til 16-åringens unge alder i rettsbehandlingen av saken.