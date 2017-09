DN: Regjeringen lokker KrF med utenriksministerposten

Stillingen som utenriksminister vil kunne tilbys Kristelig Folkeparti som lokkemiddel for at partiet skal gå inn i regjeringen, ifølge Dagens Næringsliv.

Det har avisen fått bekreftet fra kilder i regjeringsapparatet.

– Å være utenriksminister innebærer å være svært synlig, og de fleste oppnår å bli populære. Det er et perfekt utgangspunkt for å bygge en ordentlig profil før valget i 2021, sier en kilde.

Nyheten om at Børge Brende (H) går av, synliggjør at det nå står en toppstilling og venter på KrF – hvis de skulle konkludere med at partiet er best tjent med å gå inn i regjering.

Fylkesleder Pål Kårbø i Hordaland KrF ser fordelen med å gå inn i regjeringen.

– Knut Arild Hareide kunne blitt en flott utenriksminister. Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken. Men jeg tror ikke det er nettopp utenriksministerstillingen som er avgjørende. Da kortslutter vi debatten, sier Kårbø.