Djabrail (6) er død – legene koblet fra respirator

Feilmedisinerte Djabrail Sulejmanov (6) har i fire uker ligget i respirator. Torsdag ettermiddag døde han.

Det skriver familiens talsmann Aslan Emzeev i en SMS til VG. Seksåringen døde på Rikshospitalet i Oslo, hvor han ble flyttet til mandag forrige uke. Feilmedisineringen skjedde ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Pressevakt ved Oslo universitetssykehus, Anders Bayer, bekrefter overfor VG at Djabrail er død. Respiratoren ble slått av torsdag ettermiddag, og klokken 16.38 døde han på barneintensivavdelingen ved sykehuset.

– Vi har det svært vanskelig. Disse ukene har vært helt forferdelige, sier guttens far Lom-Ali Sulejmanov til Bergens Tidende.

Bakgrunn: Djabrail (6) i koma etter feilmedisinering

Hardt ut mot Haukeland

FEILMEDISINERT: Legen som behandlet Djabrail byttet om sprøyter, noe som førte til at seksåringen fikk hjerneskade. Foto: Privat

VG møtte seksåringens foreldre på Rikshospitalet torsdag, kort tid før respiratoren ble slått av. De hadde da fått beskjed om at det ikke lenger var noe poeng i å holde liv i seksåringen ved hjelp av respiratoren.

– Djabrail er ikke blant oss lenger. Legen sa til oss at han er hjernedød, forteller moren Fatima Sulejmaneva til VG.

Hun sitter med tårer i øynene mens hun snakker.

– Jeg føler jeg har opplevd hans død to ganger. Første gangen var på Haukeland sykehus da de ville slå av respiratoren. Dette er andre gangen.

Moren mener at feilen legen på Haukeland sykehus gjorde er forferdelig og utilgivelig.

– Gutten min ble tatt livet av og døde unødvendig, fortsetter hun.

Direktør ved Haukeland sykehus, Eivind Hansen, har tidligere beklaget feilen som oppsto.

– Vi beklager igjen situasjonen dette har ført til for gutten, og situasjonen for foreldrene. Det er viktig for oss å si, sa Hansen til VG forrige uke.

FAMILIEN I SORG: Onsdag fikk familien til Djabrail beskjeden om at han ville bli koblet ut av respiratoren. Foto: Helge Mikalsen , VG

Feilbehandlet

Sulejmaneva sier at hun ikke helt skjønner at sønnen hennes er borte, og at hun føler på et tomrom etter ham.

– Jeg er vant til å se han sammen med sin bror Mohammed. Men nå er han ikke der.

Det var 22. august at seksåringen ble feilbehandlet på Haukeland universitetssykehus. Han hadde da vært innlagt siden begynnelsen av august etter å ha hatt symptomer på hjernesvulst i tre-fire måneder. Svulsten var aggressiv, på den høyeste graden av svulsttyper, nivå fire. Det var også spredning av svulsten.

Måten man behandler dette på hos barn, er å først operere bort så mye som mulig, for deretter å finne ut hvilken type svulst dette er. Til slutt får pasienten cellegiftbehandling. Det var her det gikk galt for Djabrail.

Vanligvis får man to former for cellegift i slike tilfeller. Begge settes med sprøyte, en i hjernen og en i blodårene. Legen som behandlet Djabrail tok feil sprøyte og satte den som skulle settes i blodårene i hjernen i stedet. Konsekvensen er hjerneskade.

For å unngå det, ble Djabrail først operert en gang til, for å få fjernet så mye som mulig av medikamentet, som altså var blitt plassert i hjernen. Deretter ble han lagt i respirator, noe som er vanlig prosedyre for å begrense hjerneskaden.

Saken fortsetter under bildet.

MORMOR OG FAR: Lom-Ali og Ganga sørger etter at de fikk nyheten om at Djabrail ville bli koblet ut av respiratoren. Foto: Helge Mikalsen , VG

Begraves i hjemlandet

Djabrail skal nå obduseres. Etter det skal han sendes til foreldrenes hjemland – Tsjetsjenia – for å gravlegges.

– Til tross for at det er her i Norge vi bor, så er det der vår jord er. Vi vi at han skal ligge på familiegravplassen i hjemlandet sier, moren.

De roser også behandlingen de har fått av Rikshospitalet, og mener den har vært mye bedre enn den de fikk på Haukeland sykehus.

– Her har legene vært i tett dialog med oss og forklart oss alt som har skjedd. De har gitt oss tid til å prosessere informasjonen og la oss ta det innover oss.

Moren forteller at familien ønsker at legen skal føle ansvar for feilmedisineringen av sønnen.

– Vi skal gjøre alt for Djabrail, og ansvarliggjøre Haukeland.