Dette synet møtte nattoget på vei til Bergen

Brannvesenet har slukket et mindre branntilløp inne i en tunnel ved Trengereid i Bergen lørdag morgen. Bergensbanen vil trolig forbli stengt i flere timer.

Det brant i noen ledninger og takplater inne i tunnelen, opplyser brannvesenet. Like før klokken 09 melder de at det fortsatt pågår etterslukking på stedet.

– Nattoget fra Oslo skulle kjøre inn og så flammer inne i tunnelen. Vi har folk på plass som skal sjekke hva det er for noe, sa Karl Arne Røyseth ved 110-sentralen til VG tidligere lørdag morgen.

Brannvesenet fikk første melding om brannen 06.32. To timer senere melder de at brannen er slukket, men at det fortsatt vil ta tid før de er ferdig på stedet.

– Det tar noen timer å få ned utstyret. Det har brent i noen ledninger og plater i taket, sier Helge Lund ved 110-sentralen til VG.

Politiet i Hordaland melder at ingen personer ble skadet i brannen.