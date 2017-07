Venstre kritiske til politiets håndtering av høyreekstrem demonstrasjon

Etter lørdagens ulovlige høyreekstreme demonstrasjon i Kristiansand, ønsker en lokal Venstre-politiker å ta saken til Stortinget.

– Jeg kjenner jeg blir kraftig provosert når folk må bøye hodene sine for naziflagg for å passere i en handlegate i Kristiansand i juli, sier stortingskandidat for Venstre, Petter N. Toldnæs, til VG.

– Fratar andre folks bevegelsesfrihet



Flere medlemmer av den nynazistiske gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen» demonstrerte ulovlig i Kristiansand lørdag. Ifølge NRK var det mellom 60 og 70 mennesker som deltok i demonstrasjonen.

Ifølge Aftonbladet ble flere svenske høyreekstreme pågrepet på svenskegrensen fredag og utvist fra Norge, mistenkt for å ha planlagt å delta i demonstrasjonen.

Toldnæs skulle gjerne sett en bedre håndtering av demonstrasjonen fra politiets side.

– Man skal få lov til å ytre seg og si hva man vil, min bekymringer er først og fremst at man fratar andre folk bevegelsesfrihet. Der kunne politiet gjort en bedre jobb ved å organisere den demonstrasjonen annerledes, sier Toldnæs til VG.

Han sier også at ta saken til Stortinget, og be justisministeren om en redegjørelse for politiets vurderinger rundt demonstrasjonen.

– Det vi ønsker å vite er hva som ble gjort i denne saken, og hvorfor man ikke grep inn da man så at deler av en travel handlegate ble sperret på den måten den ble, sier Toldnæs.

– Betyr ikke at vi tillater at det skjer



Justisministeren sier via sin pressevakt, Raheela Chaudry, at saken per nå er hos det lokale politikontoret, og at han har tillit til vurderingene de har tatt.

LOT DEMONSTRASJONEN FORTSETTE: Fungerende stabssjef for politiet, Bård Austad, mener politiet tok det rette valget da de valgte å ikke avbryte demonstrasjonen lørdag. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

– Jeg har tillit til de politifaglige vurderinger som ble foretatt under demonstrasjonen. Når det gjelder Venstres henvendelse, vil den bli besvart når vi mottar den, sier han, og understreker at de lørdag kveld ikke har fått dette fra Venstre i Agder.

Fungerende stabssjef ved politiet i Agder, Bård Austad, sier til VG at de valgte å la demonstrasjonen fortsette for å unngå mer bråk enn nødvendig i gatene.

– Det ligger politfaglige vurderinger bak det vi gjorde. Vi hadde noen timer på å forberede oss på dette, da var vår vurdering at vi var passive med tanke på å stoppe demonstrasjonen, fordi det var den beste måten å forhindre at det skulle komme ut av kontroll, sier Austad.

Han mener situasjonen lett kunne blitt mye verre dersom politiet hadde forsøkt å avbryte demonstrasjonen.

– Politiet kunne gitt pålegg som ikke hadde blitt etterkommet, og så kanskje måttet slåss med demonstrantene med mange hundre tilskuere. Hvis noen har en oppfatning av at vi nedprioriterte å stoppe denne demonstrasjonen, må de gjerne ha det, men dette er altså en bevisst vurdering. Jeg skulle ønske man kunne stole på at politiet tok slike vurderinger på en god måte, sier han.

Austad understreker også at politiet ikke ville tillatt demonstrasjonen hvis demonstrantene hadde søkt om tillatelse til å gå i forkant.

– Og vi er fullt i stand til å reagere på dette i etterkant. Det at vi ikke stoppet den, betyr ikke at vi tillater at det skjer, sier han.